新华社巴黎11月11日电（记者徐永春）第四届巴黎和平论坛11日在法国巴黎开幕。与会者将围绕后新冠疫情时代的全球治理、公共卫生和疫情防控、经济复苏和包容性发展、气候变化和生物多样性、数字和网络领域治理等议题展开讨论，以通过国际合作和多边行动更好地应对全球挑战。

本届论坛以线上和线下结合的方式举行。与会者包括一些国家和政府领导人以及一些国际组织、非政府组织和跨国公司负责人等。论坛将于13日闭幕。

法国总统马克龙在开幕式上致辞表示，应采取“有效的多边主义”应对全球挑战，包括促进军备控制、大国合作、全球治理等。他还呼吁帮助发展中国家和中低收入国家提高新冠疫苗本地生产能力，以及为应对全球变暖和保护生物多样性采取更多行动。

本届论坛还将针对80个全球治理创新解决方案进行讨论和交流。这些方案来自国际组织、非政府组织、智库和行业协会等，主要涉及应对新冠疫情、保护环境和生物多样性、治理数字领域、促进男女平等和加强南南合作等。

巴黎和平论坛由马克龙倡议发起，旨在推动多边合作，应对全球挑战。首届巴黎和平论坛于2018年举行。

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