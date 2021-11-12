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欧盟预测经济增长仍面临较高不确定性和风险

2021年11月12日08:39 | 来源：新华网
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新华社布鲁塞尔11月11日电（记者康逸 李骥志）欧盟委员会11日发布2021年秋季经济预测报告说，欧盟经济从新冠疫情中复苏的速度快于预期，但经济增长前景的不确定性和风险仍然很高。

报告说，预计欧盟经济在2021年、2022年和2023年将分别实现5%、4.3%和2.5%的增长。欧元区经济增长率预计今明两年将与欧盟持平，2023年为2.4%。

报告说，新冠疫情对经济活动的影响已大大减弱，但经济复苏进程在很大程度上仍取决于疫情变化。鉴于许多国家最近新冠确诊病例激增，不排除重新采取疫情管控措施的可能。此外，经济风险还与供应链瓶颈的潜在长期影响有关，可能导致通胀高于预期。

欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯说，欧洲经济正从衰退中强劲反弹，但仍面临疫情不确定性和其他风险，尤其是供应链瓶颈、能源价格飙升等，需要密切关注通胀并在必要时调整政策。

欧盟委员会负责经济事务的委员保罗·真蒂洛尼表示，欧盟经济正从复苏转向扩张，但仍面临新冠疫情反弹、能源价格上涨推动通胀高企、供应链中断三大威胁。他呼吁欧盟各成员国保持警惕，并根据需要采取行动，确保这些风险不会使经济复苏进程偏离轨道。

(责编：刘叶婷、崔越)

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