新华社北京11月11日电 综合新华社驻外记者报道：国家主席习近平11日应邀在北京以视频方式向亚太经合组织工商领导人峰会发表主旨演讲。多国人士认为，习近平主席的演讲为亚太地区团结抗疫、共克时艰、坚持可持续发展提振信心，为区域发展注入更多确定性，为构建亚太命运共同体带来了新动力。

秘鲁国际法和国际关系学院院长米格尔·罗德里格斯·麦凯说，习近平主席强调团结抗疫、守望相助、开放合作等，表达了各国人民的共同心声。

在澳大利亚国立大学东亚经济研究所所长彼得·德赖斯代尔看来，习近平主席强调中国将坚定不移推进改革开放、推进全面绿色转型、致力于促进合作共赢，展现了中国的坚定决心，为区域发展注入更多确定性。

俄罗斯人民友谊大学副教授奥列格·季莫费耶夫说，习近平主席关于“亚太地区不能也不应该回到冷战时期的对立和割裂状态”的论述非常重要而及时，当下亚太地区应尽一切努力确保本地区不再受冷战思维侵扰。此外，新冠肺炎疫情对可持续发展目标的实现带来威胁，中国将在后疫情时代的全球经济复苏中发挥重要作用。

印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺对习近平主席关于“亚太地区应该勇担时代责任，发挥引领作用，坚定朝着构建亚太命运共同体目标迈进”的倡议非常赞同，认为建设和平、安全、繁荣、包容的亚太有助于推动全球治理体系改革，有利于维护发展中国家权益，对人类实现真正持久和平与长远发展具有重要意义。

泰国暹罗智库主席洪风指出，冷战结束后，亚太经合组织在推动经济全球化、贸易投资自由化便利化的浪潮中发挥了举足轻重的作用。在全球经济放缓之时，中国统筹推进疫情防控和经济社会发展，成为维护亚太地区繁荣与稳定的重要力量。

马来西亚独立政治观察家阿兹米·哈桑说，少数西方国家抱守冷战思维，令全球发展走到了是朝着繁荣和共赢方向努力还是陷入代价高昂紧张局面的岔路口，显然，后一种选择对绝大多数国家都没有好处。

马来西亚国际伊斯兰大学政治学者李佩敏说，由于当今世界更加一体化、更加相互联系和依存，如果回到冷战时期的对立和割裂状态，后果将比过去严重得多，各国都应为维护世界和平与稳定作出贡献。

日本杏林大学教授刘迪认为，今天，亚太地区人民的共同愿望是过上更好的生活。对美好生活的向往是加强区域内合作的坚实基础，任何政治势力都不能无视这种集体力量。

韩国檀国大学政治外交系教授金珍镐对习近平主席强调的推进绿色转型印象非常深刻，认为亚太地区要努力走绿色转型和可持续发展道路，绿色经济是后疫情时代亚太地区发展的重要驱动力，而亚太经济的稳定性和可持续发展对全球发展至关重要。

文莱资深媒体人、时政观察家贝仁龙非常赞同习近平主席有关“在合作中实现共赢，做亚太大家庭团结和繁荣的促进者、贡献者”的论述，认为和平与发展是世界人民共同的期待，拉帮结派制造对立和冲突不得人心。中国一直在维护全球共同利益，坚持真正的多边主义，倡导构建人类命运共同体。中国还不断推动绿色发展，提出应对气候变化的中国方案，发挥了负责任大国的作用，为全球可持续发展作出重要贡献。（参与记者：郝亚琳、郝云甫、余谦梁、郑世波、宋宇、姜俏梅、朱炜、黄河、泽连科夫、陆睿、杜白羽、薛飞）

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