本报记者 毕梦瀛

特嫩蒂阿纳尼亚斯位于巴西北里奥格兰德州，长期以来，当地居民只能收看一个电视频道，信号还时常不稳定。不久前，这个问题得到解决，特嫩蒂阿纳尼亚斯成为“数字化巴西”计划的首个实施地。随着数字电视信号的接入，当地居民能看到的频道变多了，影像质量也更好了。

巴西通信部今年5月发起“数字化巴西”计划，旨在全面推进电视数字化。根据计划，政府将推动数字电视信号全国覆盖，同时在传输频段中预留出足够空间，为巴西推广5G技术做准备。巴西国家通讯社报道说，“数字化巴西”计划正式实施标志着巴西向数字电视升级的进程进入最后阶段，无线模拟电视逐渐退出历史舞台。

据了解，在“数字化巴西”计划启动前，巴西数字电视信号已覆盖千余座城市和约75%的人口。在发展数字电视初期，用户必须购买有数字播出功能的电视机或加装机顶盒。许多人因机顶盒价格偏高，对数字电视有一定抵触情绪。巴西政府通过加大投资和补贴力度，逐步降低机顶盒价格，数字电视才得以逐渐推广开来。

此次计划主要面向低收入地区和群体。根据规划，巴西政府将在一年半内为上千座城市安装电视塔，同时为电视机型号不兼容的家庭免费更换相关部件。该计划还针对低收入家庭制定了配套方案，包括免费发放机顶盒、提供入户安装服务等。

截至9月初，已有322座城市对“数字化巴西”计划作出响应，主要分布在经济欠发达地区。为保证“数字化巴西”计划顺利实施，政府还专门设立互动网页，公开与计划有关的数据库，民众可以随时查看计划实施的最新进度。

近期，位于巴西东南部的米纳斯吉拉斯州与通信公司签署协议，以推进“数字化巴西”计划在当地实施。州长泽马表示，“数字化巴西”计划是巴西数字化发展的重要项目，民众将由此有机会享受到信息技术给生活带来的诸多便利。泽马认为，数字电视在丰富观众文化生活的同时，也将对教育带来积极影响。疫情期间，远程学习成为许多孩子获取知识的重要渠道。对于没有条件使用电脑或手机的学生而言，数字电视为他们提供了新的选择。

（本报里约热内卢11月11日电）

《 人民日报 》（ 2021年11月12日 16 版）

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