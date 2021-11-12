本报记者 马 菲

韩国近日开始实施恢复日常生活第一阶段措施。根据韩国中央灾难安全对策本部此前发布的路线图，恢复日常生活秩序的措施将分3个阶段实施，每阶段为期6周，包括4周执行期与2周评估期。第一阶段重点放宽营业性场所的限员限时措施，第二阶段允许人员大规模活动，第三阶段争取解除私人聚会限制。

韩国政府计划在每一阶段结束前进行综合评估，评估内容包括新冠疫苗接种率、基本感染数、重症和死亡病例数、可用病床数等，以决定是否实施下一阶段措施。

在第一阶段恢复期间，餐厅和咖啡店等大部分公众聚集场所，营业时间不再受限，但高危性娱乐场所营业时间不得超过24时；首都圈地区的私人聚会人数上限放宽至10人，非首都圈地区放宽至12人；民众在出入健身房等感染高风险场所时，须出示疫苗接种证明或核酸检测阴性证明。该计划对于各种活动和集会的参与人数上限也根据参与人员的疫苗接种情况等因素作出相应规定。

随着分阶段恢复日常生活防疫模式的启动，韩国的幼儿园和中小学等各级学校也将于11月22日起全面恢复线下教学。学校线下出勤率将不再受限，但各学校可根据实际情况自行调整线下上课学生人数。韩国各高校也将逐步扩大线下授课，争取明年第一学期开始全面线下复课。

据韩联社报道，韩国民众普遍认同开启新冠肺炎防疫新阶段，但医学专家担忧，随着韩国开始实施分阶段恢复日常生活的相关措施，民众防疫意识恐出现松懈，私人聚会增加和人口流动规模扩大等因素或将导致疫情进一步扩散。

目前，韩国完成新冠疫苗全程接种人数突破70%，首剂新冠疫苗接种人数突破80%。韩国总统文在寅表示，随着开始分阶段恢复日常生活，因防疫措施受限的个体户和小工商业者的日常营业活动将得到恢复。不过，继续佩戴口罩、稳控疫情仍是恢复日常生活秩序的前提，应在维持防疫基本方针的情况下转入可持续的防疫模式。

（本报首尔11月11日电）

《 人民日报 》（ 2021年11月12日 16 版）

(责编：赵欣悦、白宇)