本报记者 孙广勇

泰国政府近日通过决议，计划在东部经济走廊新增设6个特别经济开发区，目标是未来10年吸引3000亿泰铢（1美元约合33泰铢）投资。东部经济走廊是“泰国4.0”发展战略的一部分，即在东部沿海的罗勇、春武里和北柳三府设立经济特区，通过发展基础设施、实施投资优惠政策等方式，吸引高附加值产业落户。

这一项目只是泰国积极吸引外资的一个缩影。泰国投资促进委员会的数据显示，今年前9个月，泰国共收到1273个投资优惠项目申请，总投资金额达5207亿泰铢，其中外商直接投资3721亿泰铢，超过2020年全年投资总额，电子电器、医疗、石油化工、农业和食品加工、生物科技等行业较为集中。

受新冠肺炎疫情影响，2020年泰国经济出现明显下滑。为振兴经济，泰国政府积极改善营商环境，陆续采取一系列促进投资举措，包括出台《投资促进法》和《东部经济走廊法》，鼓励企业向先进技术、创新和研发等领域投资；允许外资企业拥有制造业和部分服务业企业100%所有权，不设置本地化和出口要求及外汇限制；在税收优惠方面，免除了与出口和研发相关的机械设备的原材料进口税。此外，政府还出台了简化工作证和签证办理流程等非税收便利举措。

自11月起，泰国向来自低风险国家和地区且持有核酸检测阴性证明的国际航班旅客免隔离开放。在一系列措施的带动下，国际投资者对泰国经济和投资前景持乐观态度。泰国投资促进委员会对600家外资企业进行的问卷调查显示，96%的投资者表示，将维持或增加在泰投资额。该委员会秘书长东斋认为，这说明投资者对泰国及其关键目标产业充满信心。

泰国开泰研究中心分析显示，泰国在高新技术产业拥有完善的基础设施和有吸引力的税收优惠政策，在汽车、电子行业也具备供应链优势，仍是外国投资者选择生产基地时的优先选项。今后，泰国需要制定更可持续的发展方案，不断提高自主创新能力，并着力培养更多技能型人才。

（本报曼谷11月11日电）

《 人民日报 》（ 2021年11月12日 16 版）

(责编：赵欣悦、白宇)