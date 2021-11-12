饶宏伟

卢旺达位于非洲中东部赤道南侧，风景秀丽，四季如春。近年来，卢旺达探索出一条符合自身国情的发展道路，社会治理成效显著。

中卢友谊情比山高。两国自1971年建交以来，相互尊重，平等相待，在国际事务中相互支持，建立了良好的政治互信。中国共产党和卢旺达执政党卢旺达爱国阵线经常交流治国理政经验。两国教育文化交流不断拓展深化，卢旺达人学习中文的热情持续升温，卢旺达大学孔子学院累计招生超过5000人。自1982年以来，中国已向卢派遣21批医疗援助队，成为各国援助卢旺达医疗事业中唯一一支“不走的医疗队”，中国医生妙手仁心、救死扶伤的感人故事在当地广为流传。中国是卢旺达第一大贸易伙伴和第一大工程承包方，中方援建的基础设施为促进当地经济社会发展发挥了重要作用，中国企业承建的公路、桥梁、住宅等广受当地民众好评。

中卢元首互访开启两国关系新篇章。2017年卢旺达总统卡加梅访华。2018年7月习近平主席历史性访卢，访问期间两国共签署15项合作协议，涵盖电子商务投资、基础设施建设和人才培养等诸多方面。元首互访成果接续落地，为双边关系发展注入强劲动力，尤其是跨境电商合作在疫情防控期间逆势增长，成为两国务实合作新亮点。2020年5月，联合国副秘书长维拉·松圭和卢旺达驻华大使詹姆斯·基莫尼奥走进直播间为卢旺达咖啡带货，3000斤咖啡豆不到1分钟即告售罄。今年8月，卢旺达成为首个向中国出口干辣椒的非洲国家，将在5年内对华出口5万吨干辣椒，数十倍于卢原有出口量。卢旺达优质农产品远销万里之外中国大市场，前景可期。面对新冠肺炎疫情，中卢守望相助、共克时艰，用实际行动诠释了深情厚谊。卡加梅总统深有感触地说，中国政府和人民雪中送炭，为非洲国家抗击疫情提供了重要物资和设备，帮助我们挽救生命。

当前，中国正满怀信心为实现第二个百年奋斗目标不懈努力，卢旺达正积极致力于实施“2050远景”发展规划。卡加梅总统在今年9月出席第二届中国—非洲经贸博览会时表示，在卢中关系的第二个五十年，卢旺达将坚定不移推动双方友好合作。我衷心期待并相信，站在新的起点上，中卢将携手努力，加强发展战略对接，不断深化务实合作，携手推动构建人类命运共同体，让友好合作、互利共赢的成果造福两国人民，续写跨越千山万水的友谊新篇章。

（作者为中国驻卢旺达大使）

《 人民日报 》（ 2021年11月12日 16 版）

(责编：赵欣悦、白宇)