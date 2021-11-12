本报记者 于 洋 刘玲玲 彭 敏 俞懿春

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非物质文化遗产蕴含着人类文明中的智慧和精神。随着经济社会发展，一些传统文化和技艺正在失去曾经赖以生存的环境，面临衰落或消失的危险。如何保护和传承非物质文化遗产？一些国家在这方面积累了宝贵经验。

通过建设社区文化中心、成立专业协会和将非遗文化融入现代教育体系等方式，一些国家有效促进了非物质文化遗产的保护和传承，让传统文化瑰宝展现出旺盛的生命力。

保加利亚——

社区文化中心发挥传承作用

在保加利亚肖普鲁克地区，比斯萃萨巴比——一种由老年妇女表演的古老复调音乐、舞蹈和仪式活动，已经传承了数百年。它也是保加利亚较早列入世界非物质文化遗产名录的文化形式。

肖普鲁克社区文化中心的成立，让这项口口相传的文化遗产，得到越来越多普通民众的喜爱。“比斯萃萨巴比是一种真正的地区型文化活动，社区文化中心不定期举行相关表演和培训，让人们近距离感受这种古老文化，推动其传承发展。”当地社区文化中心负责人克列娃介绍。

在保加利亚，无论是大城市还是小城镇，都会有一栋名为“阅览室”的建筑，这就是该国非常有名的社区文化中心。通过定期邀请传统工艺继承人开设讲座或工作坊等形式，社区文化中心为保加利亚保存文献资料、传承历史文化、团结社区居民等发挥了重要作用，被联合国教科文组织称为“社区中心参与非遗清单编制的成功范例”。

保加利亚社区文化中心的历史可以追溯到1856年。当时，在多瑙河畔的小城斯维希托夫镇，第一座社区文化中心落成，旨在保存当地传统文化和历史文献。此后，社区文化中心不断扩展，鼎盛时期全国有近5000家。

“保加利亚民众会在社区文化中心登记，每个社区文化中心也有不同名称。”斯维希托夫镇社区文化中心负责人亚历桑德拉介绍，在各地的社区文化中心，既可以看到排练唱歌的合唱团、学习民族舞蹈的儿童，也有学习传统工艺的青年人。“保加利亚的文化在这里一代代传承下来，又从这里一步步传播出去，成为世界文化的重要组成部分。”

法国——

专业协会搭建保护帆艇平台

蔚蓝海面上，一艘艘10米长的多桨帆艇乘风破浪、竞相追逐，引人注目。这是马提尼克岛一年一度举行的帆艇赛，素有“海上芭蕾”之称，每年会吸引大量当地和国际观众前来观看。

马提尼克岛是法国在加勒比海地区的海外省。自1966年以来，这里几乎每年夏天都会举办精彩绝伦的帆艇赛，主角便是马提尼克岛多桨帆艇。这是一种最初设计用来捕鱼的帆船，如今，驾驶这种帆船已成为当地最受喜爱的海上运动之一。2020年，“马提尼克岛多桨帆艇建造与航行实践遗产保护典范”被列入联合国教科文组织保护非物质文化遗产优秀实践名录。

马提尼克岛多桨帆艇起源于17世纪。一直到19世纪，船只建造技艺通过造船匠人的口头传授代代相传。上世纪五六十年代，由复合材料制成并装有发动机的船只逐渐开始取代这种木制帆艇。为了保护这种多桨帆艇及其制造技艺，当地居民自发采取措施，并逐渐形成了有效的保护体系。

为了让更多民众了解多桨帆艇，渔民们组织起帆艇赛。赛事至今已走过55个年头，发展成为一种“全民运动”。当地每年会举行大约20场不同规模的多桨帆艇挑战赛，成为该岛旅游宣传的重点之一。

不同规模的帆艇协会推动了保护计划发展。其中，1984年成立的马提尼克多桨帆艇联合会不仅参与组织每年的帆艇比赛，还邀请经验丰富的运动员定期举行免费培训，介绍帆船知识，传授驾船技能。“我们在多个城市开办培训学校，加强青年艇手与当地社区的联系，欢迎不同年龄、不同国家的帆船运动爱好者。这为扩大传统帆艇影响，加强对其保护创造了条件。”马提尼克多桨帆艇申遗项目负责人爱德华·蒂诺古斯说。

墨西哥——

让传统音乐融入现代教育体系

在墨西哥几乎所有欢庆活动中，都能看见音乐表演者演奏玛利亚奇。这一墨西哥民间音乐形式，既继承了古代印第安音乐的格调，又吸收了许多西班牙和非洲民间音乐旋律，是墨西哥最具代表性的文化和音乐表现形式之一。

传统的玛利亚奇乐队以弦乐器伴唱多种曲目，现代的玛利亚奇乐队还包括小提琴、小号、低音吉他及五弦吉他。2011年，联合国教科文组织将“墨西哥玛利亚奇乐队、弦乐、歌曲和小号”列入人类非物质文化遗产代表作名录。

在墨西哥城中心著名的加里波第广场，坐落着全国第一所玛利亚奇乐队学校——欧林·尤里兹特利玛利亚奇学校。这所学校成立于2012年，是墨第一所可授予音乐表演专业技术水平学位的国家级机构，近年来规模不断扩大。“学校招生面向16岁至30岁有音乐和玛利亚奇乐器演奏基础的人员。入学后，要接受玛利亚奇流派的专业学习，包括学习相关音乐理论、唱法、乐器、乐队历史等。这样，就可以把玛利亚奇流派的传统技术和经验一代代传授下去。”校长瓦内萨·贝拉斯科介绍。

“未来，墨西哥政府还将努力把学习玛利亚奇纳入教育大纲，并在高等学府增设相关本科和硕士学位，增强年轻一代对这种音乐表演形式的文化认同。”全国传统墨西哥玛利亚奇乐队会议负责人伊格纳西欧·阿罗约表示。阿罗约所在的组织每年都会举办为期一周的会议，让世界各地的玛利亚奇乐队表演交流，并展示各方的最新研究成果。

墨西哥政府还积极组织乐队比赛，邀请优秀的外国音乐家前往墨西哥表演。“全球各类艺术家与墨西哥玛利亚奇乐队一起表演，为传播这项非物质文化遗产发挥了积极作用。”墨西哥学者亚伦希门尼斯说。

（本报华沙、巴黎、墨西哥城、北京11月11日电）

《 人民日报 》（ 2021年11月12日 16 版）

(责编：赵欣悦、白宇)