新华社万象11月11日电（记者章建华）中国援老挝玛霍索综合医院项目一期工程移交仪式11日在老挝首都万象举行。

中国驻老挝大使姜再冬在移交仪式上致辞说，包括新建病房楼、传染病楼在内的项目一期工程顺利完工并移交老方，成为两国在卫生健康领域友好合作的又一丰硕成果。他希望中老双方在继续推进医院二期建设的同时，争取尽快上马中国援老挝琅勃拉邦医院升级改造项目，以便让老挝偏远地区百姓也能享受优质医疗服务、更好保障当地人健康、促进当地经济发展。

老挝卫生部长本丰在仪式上表示，玛霍索综合医院项目是中国政府和人民无偿援助老挝的重大合作项目，中方帮助老方建设现代化医院、提供先进医疗器材、举办培训班，提高了老挝特别是首都万象市的医疗水平。老方将继续为保障玛霍索综合医院项目二期工程按期保质完工作出贡献并提供便利。

中国援老挝玛霍索综合医院项目技术组负责人韩旭说，过去三年，北京住总集团克服施工场地狭小、新冠疫情等因素影响，圆满完成了项目一期工程，未来将以更加拼搏的精神和专业的态度完成二期工程。

中国援老挝玛霍索综合医院项目是中国为老挝援建的民生领域标志性项目。项目于2018年12月开工，根据规划，将在玛霍索医院现有院区基础上新建一所设有600个床位的大型综合医院，总建筑面积约5.4万平方米，是中国目前对外援助中规模最大、床位最多、投资最大的医院项目。完工后，它将成为老挝规模最大、科室设置最全的综合性医院和最重要的医学教学基地。

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