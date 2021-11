“作为新闻机构,CNN拍摄出来的某些作品,却既不是新闻,也不是纪录片,而是自导自演的‘影视作品’。”

10月5日,CNN对一名“前新疆警察”进行了“独家专访”,这成了近段时间以来西方污蔑新疆的谎言之一。中国日报记者采访了网红警察大漠叔叔,以及地缘政治分析师、前美国海军陆战队员布莱恩·贝莱蒂奇(Brian Berletic),共同为你起底CNN此次“专访”新疆警察的幕后操作。

起底CNN“专访”的真面目

1. 很会营造氛围的“影视作品”

大漠叔叔是一位真正的中国警察,也是现在在各大平台上,有着数百万粉丝的一位视频博主。他现身说法,告诉记者:“从这个人走路、形态等等综合方面,对于我这个老民警来说,感觉不像警察。”

“我们如果跟他生活过半年,包括视频前面观众经常看过我的,一看这个大脑门,按照他戴一个墨镜和口罩,根本挡不住。”

“所以,我们想一个问题:他戴着这个口罩,到底在防谁?他防观众吗?防认识他的人吗?防国家的法律吗?防不住。”

那么,CNN的视频中这位“警察”这么表现是为了什么?

效果一:传递一种紧张、压抑、秘密的氛围

人们日常佩戴的口罩,一般是有一些弹力的。然而,这位“警察”的口罩却很刻意。因为他专门绑了两边的松紧带,让带子变得很短去勒脸,显得很肥胖、很压迫,试图竭力告诉观众,你看到的这件事“很保密”。“我看视频觉得很诡异”,大漠叔叔如是说。

效果二:用走廊等镜头语言渲染“明暗对比”

CNN可谓是很会玩镜头语言,不过他们显然忘了自己是新闻机构而非影视剧拍摄团队。前期,这位“蒋”警官从黑暗悠长的走廊里走出来的镜头十分典型。就好比很多影视剧里,导演都特别钟爱用走廊渲染恐怖片的氛围。他从走廊走出来,人站在窗口望向窗外,摆拍感、剧本感十足。

另外,还有一个常识是,如果警察退役或者转行,其警徽是需要上交的。但是CNN视频中的假警察为了证明自己的身份,却戴上全套的徽章,反而弄巧成拙,显得更加虚假。

分析了CNN视频的不合理和奇怪之处后,大漠叔叔总结说:“这不是新闻,也不是纪录片,而是一个drama。”

2. 同一个演员,不同版本的故事

“老戏骨”

在CNN的视频中,这个“警察”自称姓蒋。但就在今年夏天,一个和他长得一模一样的人出现在维吾尔特别法庭上,并且称自己为“王雷战”。更讽刺的是,在这个袋鼠法庭(kangaroo court,不公平的法庭审判或裁决)上,他所说的与对CNN所说的完全相悖。

CNN专访中的人名条为“Jiang”

“Wang Leizhan”出现在“维吾尔特别法庭”

可见,奔走于各个外媒镜头中的“老戏骨”多么忙碌,不但要不停更改自己的名字,甚至还要不停改换自己所讲的故事版本。

“假法庭”

扒一扒“维吾尔特别法庭”的真面目就会发现,这个法庭实际上是美国国家民主基金会资助的“世界维吾尔代表大会”的下属机构。这家私营公司本身严重依赖美方资金,本身就是被创造的。所以,该“维吾尔特别法庭”是一个“伪法庭”,绝对没有任何国际法依据和效力。

除了该法庭,上述“世界维吾尔代表大会”还有许多类似的分裂主义组织,包括“美国维吾尔人协会”“维吾尔人权项目”“维吾尔运动”等分支机构。

这些机构本质上依旧是完全建立在谎言和虚假信息基础上的反华闹剧,其真实目的是反华势力妄图攻击抹黑我治疆政策、抹黑中国形象以颠覆中国。

“出庭费”

另外,在推特上,一个名为“Nacar Hoshur”(@Nacarhoshur)的疑似海外“东突”分子的账号在9月3日连发数帖,质疑一个名为“王雷战”的“证人”拿到的出场费远高于其他人。该账号还贴出图表,在总额为100700英镑的费用中,占比最大的是一个姓王的匿名证人,获利43000镑。

“Nacar Hoshur”在海外社交媒体发布的出庭费表

也就是说,这个人以“2018年被派往新疆调查分裂活动的前警察”身份自居,散布了大量涉疆虚假信息。中国外交部回应有关报道称,这些所谓的证人,参与“袋鼠法庭”,获得高额报酬。这位王姓男子,或者蒋姓男子就收到了43000英镑的“出庭费“。

新闻造假的“悠久历史”

为了编造骇人故事,称无法验证真伪的“证人”是可信的,这对于CNN和BBC等媒体来说并不新鲜。

布莱恩·贝莱蒂奇在采访中说:“我们之前见过这种手段,其他西方媒体也一个接一个地这样做。不仅对中国,对每一个目标国家都是这样。他们撒谎,然后在造成伤害后发现‘不是真的’。就像2003年因为‘大规模杀伤性武器’ 入侵伊拉克一样。”

而且时至今日这些制造假新闻的外媒并没有停下来反思一下讲未经证实的事会造成什么损害。

比如今年二月份,CNN采访了一位“维吾尔族受害者”。这位“受害者”说自己在新疆被轮奸了,但就是同一名女子,在一个美国新闻聚合网站Buzzfeed所说的证词与CNN采访时所说的口径并不一致、前后矛盾:一方面,她对Buzzfeed说:“我没有被殴打或虐待”;另一方面,她告诉CNN,她曾三度遭到轮奸。

CNN似乎很愿意毫无疑问地支持这些完全不可靠的证人。在今年二月的视频中,CNN给“受害者”的新护照签发日期打上马赛克,原因是她在声称自己被软禁时更新了护照,而CNN显然不想让人发现这个假新闻的漏洞。结果在社交媒体上,许多人指出了CNN视频中的这点谬误并大肆嘲笑他们。

这位网友指出:“所以中国政府让她遭受了轮奸、强制绝育,然后给她十年美签,以便她能去CNN诉苦?懂了。”

网友嘲笑CNN的“骚操作”

为什么这些媒体不断邀请付费演员、散布假新闻?——他们在搅浑水,试图污染观众的思想,混淆观众的认知。这些虚假信息可以被称之为“认知污染”,既扼杀了人的独立思考,又损害了诚实的新闻工作。

可他们的新闻被戳穿是造假之后,他们也不会收回,甚至不会道歉。

频频制造假新闻,外媒意欲何为?

很明显,在西方媒体这样做时,他们显然是有组织性的。找来有偿演员,充当假证人,他们做出的“种族灭绝声明”自相矛盾而且明显不真实。西方的叙事所呈现出的与现实截然不同。

人们可以亲眼看到,这些逐利的外媒每一次试图异化新疆少数民族,让该地看起来骇人十足时,都有可能带火一篇报道。但在这样一个局势紧张、可能导致战争的世界里,这种虚假信息实在是把人的生命当成儿戏。

正如布莱恩·贝莱蒂奇所揭示的:“因为他们都紧盯着新疆,很多公司都不想雇用维吾尔族员工。如果他们因为这些谎言而找不到工作该怎么办?他们陷入失业的状态。这些恰恰都是新疆的极端主义滋生发展的条件,而这正是西方真正想要做的。换句话说,他们口口声声说要保护新疆人民,但实际上却想让这一地区重新陷入动荡。”

"And then they're going to go back to being unemployed being impoverished, and these are the conditions that created extremism in Xinjiang to begin with and this is what the West actually wants to do.

They want to hurt the people in Xinjiang, but they claim that they're defending, and they want to thrust the region back into instability. This is their goal."

恶意炮制和炒作的世纪谎言,旨在遏制中国发展并转移国内矛盾;煽动其他地区对新疆的负面情绪,“以疆制华”,这才是他们的最终目的。

