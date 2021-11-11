人民网北京11月11日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会。记者会相关问答如下：

总台央视记者：中方对亚太经合组织第二十八次领导人非正式会议有何期待？

汪文斌：当前，全球疫情起伏反复，经济复苏面临许多挑战，全球抗疫和经济复苏合作进入关键阶段。中方是亚太重要成员，高度重视亚太经合组织作为亚太地区重要经济合作平台的作用。我们期待亚太各方秉持亚太命运共同体理念，推动落实《2040年亚太经合组织布特拉加亚愿景》，为亚太和全球抗击疫情和经济可持续复苏进程注入强劲动力，为亚太共同发展繁荣作出积极贡献。中方愿同各方一道努力，推动此次会议取得积极成果。

法新社记者：第一个问题，中美两国在《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约大会上令人惊喜地宣布达成气候协定。这是否意味着中美关系有所改善？第二个问题，美国国务卿布林肯接受采访时称，美国对确保台湾有自卫能力作出过承诺，如单方面使用武力破坏现状，很多国家将采取行动。中方对此有何回应？

汪文斌：关于第一个问题，伦敦时间11月10日，中国和美国在联合国气候变化格拉斯哥大会期间达成并发布《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》。

本次联合宣言在今年4月上海《中美应对气候危机联合声明》以及9月天津会谈的基础上，进一步提出了中美双方开展各自国内行动、促进双边合作、推动多边进程的具体举措。双方赞赏迄今为止开展的工作，承诺继续共同努力，并与各方一道，加强《巴黎协定》的实施。双方将根据共同但有区别的责任和各自能力原则、考虑各自国情，采取强化的气候行动，有效应对气候危机。双方同意建立“21世纪20年代强化气候行动工作组”，推动两国气候变化合作和多边进程。宣言的具体内容已经在网上发布，欢迎大家查阅。联合国气候变化格拉斯哥大会即将闭幕，相信联合宣言的发布能提升各国合力应对气候变化的信心，为大会的成功作出积极贡献。

今年以来，中美双方按照两国元首通话精神和指示，就气候变化问题举行了密集的对话磋商。宣言是双方坦诚交流、相互理解、相互尊重、积极扩大共识的产物。这再次表明，中美可以在国际重大问题上进行合作，中美合作可以办成很多有利于两国和世界人民的大事，为多边进程注入正能量。

关于第二个问题，我要强调的是，美方有关言论罔顾事实，也违背国际法理。一个中国原则和中美三个联合公报是中美实现建交和两国关系健康发展的基础。美国单方面制定的“与台湾关系法”违背美方在中美三个联合公报中所作承诺，将美国内法凌驾于国际义务之上，是非法的、无效的。中方绝不允许美方以任何理由借口侵犯中国主权、干涉中国内政。美方应以实际行动恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，谨言慎行，停止向“台独”势力发出任何错误信号。

世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分。这既是不容改变的历史和法理事实，也是不容挑战的现状。一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识。联大第2758号决议，不仅承认中华人民共和国政府代表是“中国在联合国组织的唯一合法代表”，还将“蒋介石的代表”从“联合国席位上驱逐出去”。在决议磋商过程中，美国等少数国家企图搞“双重承认”、制造“两个中国”的提案没有获得通过，台湾在联合国的代表权遭到彻底否定。联合国有关文件明确指出，“联合国认为，台湾作为中国的一个省没有独立地位”，“台湾当局不享有任何形式的政府地位”。

世界上有180个国家承认和支持一个中国原则，国际社会坚持一中原则的格局坚如磐石，中国统一是不可阻挡的历史潮流。台湾当局和少数“台独”分裂势力试图否定、挑战一个中国原则，扩大“台独”活动空间，这是当前台海局势紧张的根源，遭到中国政府和国际社会坚决反对。任何挑战一个中国原则、抗拒中国统一大势的行径都将被坚决挫败。任何支持“台独”分裂、违背历史潮流的企图都将以失败告终。

《北京青年报》记者：据日本共同社报道，日本筑波大学研究人员日前发布研究成果称，2011年福岛核电站事故中流入海洋的放射性物质铯137抵达美国西海岸后部分北上，经太平洋最北部的白令海，约7至8年后回流至日本东北沿岸。同时，在北冰洋也检测到源自福岛核事故的铯137。中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到有关报道。日本专家的最新研究成果表明，日本福岛核电站事故产生的放射性物质已扩散到整个北太平洋，甚至影响到了北冰洋。此前也有国际权威研究报告表明，福岛沿岸拥有世界上最强的洋流，如果将福岛核污染水排海，其中的放射性物质历经数年后将蔓延至全球海域。

这再次说明日本福岛核污染水处置关乎全球海洋生态环境和公众健康，绝不是日本一家的私事。日前，王毅国务委员在第二届海洋合作与治理论坛开幕式上的致辞中指出，要严格依法处理核污染水排放等破坏海洋环境的行径，让蓝色星球永葆清澄底色，为子孙后代留下碧海蓝天。我们敦促日方认真倾听周边邻国和国际社会关切，本着对海洋环境和人类健康负责的态度，撤销向海洋排放核污染水的错误决定。除非同利益攸关方和有关国际机构充分协商并达成一致，否则日方不得擅自启动核污染水排海。

英国广播公司记者：尽管疫情尚未被百分之百控制，最近包括美国在内的很多国家放宽了外国人入境限制，并已给外国人签发了旅游签证。中方对此有何评论，何时放宽外国人入境限制？

汪文斌：新冠肺炎疫情暴发以来，中国借鉴多国做法和国际惯例，始终根据疫情形势变化，科学动态调整有关人员来华的管理措施。当前全球疫情仍在蔓延，病毒也在不断变异。中方将继续根据疫情形势发展，在科学分析的基础上，统筹确定各项防控措施。同时，中方愿在确保防疫安全的前提下，积极构建健康、安全、有序的中外人员往来秩序。

彭博社记者：美国媒体报道了习近平主席与拜登总统的线上会晤时间。外交部可否证实并介绍更多细节？

汪文斌：我昨天已经回答了相关问题。如果有新的信息，中方将及时发布。

俄新社记者：一艘名为Rise Shine的货船在俄罗斯远东地区的纳霍德卡市附近搁浅。船上14名船员均为中国公民，他们已被成功营救上岸。请问他们是否曾向中国驻俄罗斯使领馆求助？

汪文斌：当地时间11月9日，受恶劣天气影响，一艘巴拿马籍集装箱船在俄罗斯远东滨海边疆区纳霍德卡市附近海域搁浅并处于危险中。船上当时有14名中国籍船员。中国驻当地外交机构及时予以关注并采取相应措施。在收到援助请求后，当地紧急情况部门迅速派出直升机前往事发地点进行救援，14名中国籍船员已经全部被营救上岸。该船搁浅时船体受损，但没有倾覆，也没有造成人员伤亡。我们对俄方相关部门的救援行动表示感谢。

(责编：高歌、常红)