美国亚拉巴马州朗兹县超过70%的居民为非洲裔，30%的居民生活在贫困线以下，是美国最为贫穷的地区之一。长久以来，朗兹县缺乏有效的污水处理设施。9日，美国司法部宣布将对朗兹县在污水处理问题中可能存在的种族歧视现象进行调查。

美国司法部调查朗兹县污水事件

拉什是朗兹县的一位居民。在她家的后院，粪便随处可见，因为一根管道直接将她家的厕所和后院连接了起来。

朗兹县居民 拉什：我家没有污水处理系统，这让我觉得很糟糕。我不想让我的粪便在地上流得到处都是。

在朗兹县，和拉什有着同样遭遇的人大有人在。由于缺乏有效的污水处理设施，部分居民开始花大价钱自建化粪池。然而，一旦下雨，自建化粪池就极易出现故障，令居民们苦不堪言。

朗兹县居民 凯瑟琳：是的，我把这叫作美国的肮脏秘密，而且我想这个秘密已经持续数年了。

凯瑟琳认为，朗兹县的污水处理问题中存在着严重的种族歧视现象。

朗兹县居民 凯瑟琳：要知道，政府对这些地区缺乏投资，基础设施不到位等，都让这个地区的居民深陷贫困，而这些居民绝大多数都是有色人种。

值得一提的是，朗兹县在污水处理过程中存在的种族歧视现象，还被指导致该县非洲裔居民患上“钩虫病”等传染病的可能性大大增加。美国贝勒医学院2017年的一项调查发现，钩虫病自20世纪80年代起就在美国几乎绝迹，却在朗兹县盛行。钩虫病是由钩虫寄生人体小肠引起的肠道寄生虫病，主要症状为贫血、营养不良及消化道功能紊乱，甚至会导致儿童学习能力低下。

饮用水危机 种族歧视是根源

不只是生活污水危机，美国多地此前在饮用水问题上也出现了严重的危机。而出现饮用水危机的城市也多是非洲裔居民为主的城市，难道这只是巧合吗？

由于自来水中铅含量超标，密歇根州政府10月要求这里的居民不再饮用自来水。不用自来水做饭或刷牙，人们只能改用瓶装水。免费的瓶装水毕竟数量有限，然而对于本顿港的居民而言，他们无力负担更多。

其实，本顿港的自来水铅超标问题由来已久。早在2018年，这里很多居民家的自来水就测出铅超标，而且在三年时间里6次检测都超标。然而政府一直没有重视。直到今年9月，忧心忡忡的居民向环保部门发起请愿，政府才向居民发出用水禁令，开始分发瓶装水。

在本顿港居民看来，当地政府之所以对水危机不闻不问，束之高阁，正是因为在本顿港，约85%的居民都是非洲裔。

本顿港市社区水委员会主席 平克尼：这就是环境种族主义。如果一个白人女子抱着孩子出现在镜头前哭诉道，铅正毁了她的孩子，政府会立即派出军队，联邦应急管理署会现身本顿港，五角大楼也会现身，所有人都会现身。不到6个月，他们就会解决这个问题，但本顿港是个以非洲裔为主的城市，所以那就另说了。

深受水危机荼毒的除了本顿港，还有同在密歇根州的弗林特市。2014年，为节省财政开支，弗林特市政府将城市饮用水源从休伦湖切换为受污染的弗林特河，造成数百名儿童血铅超标，并威胁居民健康。如今七年过去了，虽然弗林特市政府宣称该市自来水可以安全饮用，许多居民仍对此持怀疑态度。

值得一提的是，弗林特市的居民同样以非洲裔为主。出生在弗林特市的电影制作人迈克尔·摩尔曾直言，弗林特市饮用水危机实际上是种族危机。

电影制作人 迈克尔·摩尔：我们应该说，这不是水危机，而是种族危机。这是种族危机、贫困危机，这是危机的本质，是危机的根源。

来源：央视新闻客户端

(责编：胡永秋、杨光宇)