新华社萨拉热窝11月10日电 专访：中国共产党的领导是中国取得巨大发展成就的关键——访波黑中国问题专家法鲁克·博里奇

新华社记者张修智

中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议于11月8日至11日在北京召开，重点研究全面总结党的百年奋斗的重大成就和历史经验问题。波黑知名中国问题专家、波黑“一带一路”促进与发展中心主任法鲁克·博里奇日前在萨拉热窝接受新华社记者采访时表示，中国共产党致力于建设一个更好的社会。中国已发展成为世界第二大经济体，中共的领导是中国取得巨大发展成就的关键。

“100年来，中国共产党深刻改变了中国，取得了辉煌成就。”博里奇认为，实事求是、专心谋发展、有明确计划，是中国共产党取得成功的重要原因。

博里奇表示，中国经过探索走到今天，取得了举世瞩目的成就，对自己的道路选择充满自信。可贵的是，与此同时，中国非常尊重其他国家的道路选择。

作为波黑“一带一路”促进与发展中心主任，博里奇高度评价“一带一路”倡议对当今世界发展的贡献与意义。他说，作为欧洲最早响应这一倡议的国家之一，波黑已经从中获益。波中两国在波黑已建成运营的项目给当地带来良好经济与社会效益，一批在建项目克服新冠疫情造成的困难向前推进，在当地赢得良好口碑。

博里奇表示，希望未来波黑能够更加深入地参与到“一带一路”建设中。博里奇说，通过人员、思想、商品等方面的交流，波中友好合作将不断加强，助力波黑走向繁荣。

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