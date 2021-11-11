新华社大马士革11月10日电（国际观察）阿叙关系升温 美国处境尴尬

新华社记者郑一晗 汪健

阿联酋外交与国际合作部长阿卜杜拉9日率团访问叙利亚并与叙总统巴沙尔举行会见，双方讨论了双边关系与合作。

分析人士认为，阿卜杜拉此访释放了阿联酋谋求与叙关系正常化信号，而更多阿拉伯国家可能做出类似选择。出于自身政治经济等因素考虑，美国在中东地区的部分盟友不顾美方阻挠，持续寻求改善与叙利亚的关系，让一直以制裁等手段打压叙利亚巴沙尔政府的美国处境尴尬。

阿联酋：释放关系正常化信号

阿卜杜拉带领的代表团，是2011年叙利亚危机爆发以来，访叙的最高级别阿联酋代表团。据叙利亚国家电视台报道，阿卜杜拉在会见巴沙尔时强调，阿联酋支持叙利亚为维护稳定所做努力，叙利亚发生的灾难对所有阿拉伯国家都产生了影响。他表示，相信叙利亚在巴沙尔领导下能战胜战争带来的挑战，阿联酋随时准备向叙利亚人民提供帮助。

阿卜杜拉的大马士革之行引发舆论广泛关注。媒体普遍认为，此访释放出阿联酋谋求与叙利亚关系正常化的最明确信号。

阿联酋被视为阿拉伯国家中推动对叙关系正常化的“先锋”。叙利亚危机爆发后，阿拉伯国家联盟（阿盟）中止了叙利亚的成员国资格，包括海湾阿拉伯国家合作委员会成员国在内的许多阿拉伯国家关闭了驻叙大使馆。2018年12月底，阿联酋重新开放驻叙使馆，阿联酋阿布扎比王储穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬与巴沙尔多次通话，探讨双边关系与合作。

阿联酋政治学教授阿卜杜勒·哈利克·阿卜杜拉对新华社记者说，阿卜杜拉此访是阿联酋向叙利亚“持续表达善意”的表现，也有望带动有关阿拉伯国家继续寻求修复对叙关系。

叙利亚政治分析人士伊马德·萨利姆认为，此访对打破叙利亚的孤立处境具有重大意义，开启了叙利亚“重塑地区和国际角色的新时期”。与此同时，与中东重要经济体阿联酋增加合作也有利于缓解叙利亚面临的经济困境。

阿拉伯国家：接纳叙利亚呼声高

近年来，阿拉伯国家谋求实现与叙关系正常化的呼声日渐高涨，阿联酋、埃及、黎巴嫩等国纷纷呼吁阿盟恢复叙利亚成员国资格，多国重开驻叙使馆或与叙利亚接壤的边境口岸。

今年9月以来，阿拉伯国家与叙利亚关系回暖明显加快。9月4日，由黎巴嫩看守政府副总理兼国防部长、代理外交部长扎依娜·阿卡尔率领的代表团访问叙利亚，就埃及向黎巴嫩输送天然气过境叙利亚的问题与叙政府达成协议。9月24日，埃及外长舒凯里与叙利亚外长梅克达德在联合国大会期间举行了近10年来两国外长的首次会晤。10月3日，约旦国王阿卜杜拉二世与巴沙尔通电话，这是两位领导人自叙内战爆发以来首次通话。有媒体称，明年3月在阿尔及利亚举行的阿盟峰会将讨论恢复叙利亚成员国资格的议题。

分析人士认为，阿拉伯国家与叙利亚关系正常化将带来双赢结果。对叙利亚而言，修复与其他阿拉伯国家关系有助其打破外交孤立，推动国家经济重建。目前，有大量叙利亚人在阿联酋、伊拉克、约旦等阿拉伯国家工作，他们寄回的外汇是维持叙利亚国内社会运转的重要支柱之一。

而阿拉伯国家重新接纳叙利亚有经济利益、地缘政治等多重考量。一方面，黎巴嫩、约旦等国经济社会发展面临困难，叙利亚拥有重要的陆路口岸和天然气管道，与叙恢复关系将有利于双方货物运输、人员往来、能源供应。另一方面，阿拉伯国家尤其是与伊朗敌对的海湾国家希望通过发展对叙关系制衡伊朗，防止伊朗在叙获取更多利益。

美国：劝说盟友未果陷尴尬

叙利亚2011年爆发内战，美国及其西方盟友不仅大力支持反对派武装试图推翻叙政府，还不断对叙施加制裁，使得该国经济社会发展遭受重创，无数叙利亚人深陷苦难。长期以来，阿拉伯国家难以实现对叙关系正常化，美国阻挠是重要原因之一。

美国国务卿布林肯本月初在欧洲与阿联酋外长阿卜杜拉会面时，就曾表达过对其访叙计划的反对。阿卜杜拉访叙后，美国务院发言人普赖斯随即表示，美国对此访及其所释放的信号表示关切。他强调，美国政府不支持“正常化或修复”与巴沙尔政权的关系。

分析人士指出，尽管美方不断阻挠，但如今，阿联酋、埃及、约旦等美国在中东的盟友仍不断谋求改善与叙利亚的关系，此番情景让美国处境尴尬。

伊马德·萨利姆认为，在地区国家和国际社会纷纷呼吁尊重叙利亚主权、解除对叙制裁的时候，美国却继续对叙利亚和与之交往的国家施加压力，说明美国不愿承认犯下了错误，而是希望通过制裁等手段攫取更多政治利益。

“面对叙利亚政府已收复大部分国土、政权不断巩固的现实，阿拉伯国家已经看清了形势，相信美国也不得不相应调整策略。”伊马德·萨利姆说。（参与记者：苏小坡）

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