新华社华盛顿11月10日电 中国驻美国大使秦刚8日和10日先后访问哥伦比亚大学和纽约大学，会见两校校领导并看望中国留学生及上海纽约大学国际学生代表。秦刚在会见中国留学生时表示，中国驻美国使领馆始终在留学生身边。

秦刚在会见哥伦比亚大学校长博林格时表示，哥伦比亚大学与中国的友谊源远流长，近年来与中国多所大学开展了广泛合作。希望哥伦比亚大学继续加强对华交流，支持中文教学，保护好中国学生、学者的健康和安全，向美国社会讲明中美教育交流互利共赢的本质。中国驻美使领馆将一如既往支持中美高校互学互鉴、增进两国人民友谊。

博林格表示，哥伦比亚大学重视对华关系，欢迎中国学生，中国留学生占该校留学生总数一半。哥伦比亚大学致力于培养了解当代中国的人才，愿意与中国高校在气候变化等领域加强合作，期待在中美关系中发挥更加积极的作用。

秦刚在会见纽约大学校长汉密尔顿时指出，成立上海纽约大学是纽约大学深化对华交流合作的标志性成果，也是中国持续扩大教育对外开放的例证。上海纽约大学呈现良好发展势头，为增进中美友谊发挥了积极作用。中方将继续深化与纽约大学合作，推动上海纽约大学越办越好。

汉密尔顿表示，过去两年，纽约大学与中国伙伴守望相助，努力将新冠疫情对该校学生造成的影响降到最低，这证明了困难时期中美团结一致的重要性。明年是上海纽约大学建校十周年，纽约大学将保持和加强对华交流合作，为美中关系健康稳定发展贡献力量。

秦刚在看望两校中国留学生时表示，祖国牵挂着每一位在美留学生，希望同学们健康平安、学有所成、当好中美两国人民友谊的使者。中国驻美使领馆始终在同学们身边，会尽力保护大家的健康、安全和正当权益。秦刚还与留学生就其关心的话题进行了交流。

上海纽约大学国际学生在与秦刚交流时表示，期待能踏上中国土地，了解真实的中国和中国人民。秦刚说，很遗憾新冠疫情导致这些国际学生暂时无法赴华学习，中国驻美使领馆一直在努力解决这一问题。

鉴于当前美国国内针对亚裔和华人的犯罪活动数量有所上升，秦刚敦促两校关注中国留学生的安全问题，并提醒中国留学生提高自我防范意识。

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