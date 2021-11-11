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文莱高官：期待与中国加强产业和教育合作

2021年11月11日19:23 | 来源：新华网
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　　新华社斯里巴加湾市11月11日电（记者薛飞）文莱财政与经济部副部长马纳夫日前表示，今年是文中两国建交30周年，双方建立了密切的友好合作关系，文莱期待中国加大对文投资，加强在产业和教育等领域的合作。

　　马纳夫10日在出席“中国-文莱战略合作伙伴关系建设”线上论坛时说，虽然遭受新冠疫情冲击，文中两国各领域合作仍稳步推进，这是两国长期友好关系的证明。他说，中国是文莱重要的贸易伙伴，期待与中国在油气下游产业、旅游、信息技术等领域加强合作交流，欢迎中国加大对文投资。

　　中国驻文莱大使于红在论坛上表示，中文双方经贸交流与产业合作发展势头强劲，给教育合作特别是专业人才培养带来了需求，而教育合作可以为产业合作提供更多人才支撑，希望两国高校教育机构和企业不断加强交流，为推进中文产业合作与教育合作融合发展、深化中文关系贡献智慧和力量。

　　来自中国和文莱有关研究机构、商协会、企业的100多名专家和代表参加此次线上论坛。与会专家围绕“中国-文莱建交30周年的回顾与展望”“中国与文莱教育合作的前景与机遇”“中国与文莱产业合作的前景与机遇”等议题进行了深入研讨。

(责编：高歌、杨牧)

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