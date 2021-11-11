人民网堪培拉11月11日电 （记者陈效卫）据澳大利亚《每日电讯报》11月10日报道，老年护理机构在2020-2021年度向老年护理质量和安全委员会（ACQSC）报告了8793起虐待案件，老人们所受的伤害包括身体攻击、性侵、意外死亡、被忽视、被胁迫、经济虐待、心理虐待以及被不当使用镇静剂和限制措施等等。老年护理危机组织创始人萨尔塔雷利表示，这么多老人在纳税人资助的养老院被伤害是多么“令人悲愤”！

萨尔塔雷利坦言，老人被伤害的事件只是冰山一角。澳大利亚皇家委员会对老年护理机构进行了为期两年的调查，揭露了很多其他可怕情景，如老人被迫吃恶心的食物，伤口有蛆虫，粪便没有被处理等。

老人遭虐待由来已久，已成澳大利亚“顽疾”。为此，萨尔塔雷利呼吁澳当局公开虐待事件的信息：“养老院良莠混杂，我们不知道在这里究竟发生了什么。希望ACQSC停止保护这些机构的声誉，披露其实情，做到对公众负责。”ACQSC的年度报告显示，在2020-2021年度，只有1家养老院的认证被撤销，1家养老院的认证没获得更新，25家因不达标被罚款，134家接获“不合格通知”。专家普遍认为，这样的“警戒”力度远远不够。

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