美国儿童接种疫苗

海外网11月10日电 据美媒报道，随着流感季即将全面到来，而美国纽约市仍在抗击变异新冠病毒，一些医疗专家警告称，当地可能会出现流感病毒与新冠病毒同时盛行的“双重疫情”。

据美国全国广播公司纽约频道等媒体9日报道，纽约市医学专家马达德认为，戴口罩和保持社交距离等防疫措施的放宽，会助长呼吸道疾病的传播，这也使得纽约出现“双重疫情”的几率很高。在一家紧急护理公司工作的首席医疗官兹普肯则表示，当流感病毒和新冠病毒这两种病毒结合，会导致患病率和住院率大幅增加。

接受美媒采访的所有医生都表示，避免流感的最佳途径是每年注射一次疫苗。然而，根据最近的一项调查，围绕流感和新冠疫苗的错误和虚假信息继续阻碍着美国人进行接种。

“Everside”健康与哈里斯民调公司今年9月进行的一项全美调查显示，逾三分之一的美国人今年不准备打流感疫苗，其中16%的人甚至认为“接种才会染上流感”。在表示今年不打流感疫苗的群体中，每12人中有1人表示，他们打过新冠疫苗，因此可防护感染流感病毒，但这也并非事实。

对此，美国医学专家正试图消除人们的误解。“Sollis健康”的首席医疗官莱波表示：“很不幸，疫苗现在已经成为了一个政治议题。我们从20世纪初就开始注射疫苗了，效果不言自明。”（海外网 张霓）

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(责编：胡永秋、杨光宇)