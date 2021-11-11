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海外网11月11日电 在经历了数周的下降之后，美国新冠病例数近期再出现反弹，甚至开始走高，每天的死亡人数也持续增加。美国一些州还出现急诊室人满为患的现象。

据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）10日报道，根据约翰斯·霍普金斯大学的数据，美国每天的新冠死亡人数仍在上升，过去一周每天报告的死亡人数超过1200人，比一周前增加了1%。

除南部一些地区以外，美国大部分地区疫情形势仍然严峻。在过去的两周里，中西部的病例人数增加了25%，东北部增加18%，西部增加了4%。目前，中西部是美国日增确诊病例数最高的地区，其中明尼苏达州平均每天新增约3000例，该州卫生部9日称，当前是“迄今为止最高水平之一，不幸的是，疫情还远远没有结束。”

位于美国西部的新墨西哥州、科罗拉多州和亚利桑那州在过去14天内都出现了15%或更高的病患人数增长。科罗拉多大学公共卫生学院院长乔纳森·萨米特称，该校医院在上周已经超过了接诊极限，急诊室也已满员。科罗拉多州州长贾里德·波利斯发布紧急命令，允许医院在需要时将患者转移到其他设施，“因为医院的（医疗）储备及床位比一年前要低。”

根据美国卫生部的数据，科罗拉多州全州约85%的重症监护病房床位已满，在所有州中排名第七。萨米特认为，该州部分地区的寒冷天气和低疫苗接种率共同推动了最近的疫情暴发。尽管其他邻近州如怀俄明州、犹他州和新墨西哥州也有非常严峻的疫情趋势，但科罗拉多州的病例数几乎是邻近堪萨斯州的两倍。

此外，佛罗里达大学的拉斯姆森博士提到了低疫苗接种率，并强调佛罗里达州和密西西比州、路易斯安那州和亚拉巴马州未来仍有疫情暴发的危险。（海外网 吴倩）

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(责编：胡永秋、杨光宇)