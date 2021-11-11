美国医院内景

海外网11月10日电 美国联邦数据显示，过去两周，美国10个州的新冠住院人数有所增加，21个州的新冠日增病例数增加了至少10%。

据美国广播公司9日报道，美国10个州近期新冠住院人数增加，涉及的州包括亚利桑那州、科罗拉多州、缅因州、密歇根州、明尼苏达州、内布拉斯加州、内华达州、新罕布什尔州、新墨西哥州、犹他州和佛蒙特州。

数据还显示，过去两周，美国的新冠日增病例数增加了12.6%。其中，有21个州的日增病例数增加了至少10%。这些州包括亚利桑那州、加利福尼亚州、科罗拉多州、伊利诺伊州、印第安纳州、艾奥瓦州、堪萨斯州、缅因州、马萨诸塞州、密歇根州、明尼苏达州、密苏里州、内布拉斯加州、内华达州、新罕布什尔州、新墨西哥州、纽约州、南达科他州、犹他州、佛蒙特州和威斯康星州。

根据Worldometer实时统计数据，截至北京时间11月10日6时30分左右，美国累计确诊新冠肺炎病例47501074例，累计死亡病例777393例。与前一日6时30分数据相比，美国新增确诊病例109039例，新增死亡病例1670例。（海外网 张霓）

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(责编：胡永秋、杨光宇)