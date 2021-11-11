11月8日和10日，秦刚先后访问哥伦比亚大学和纽约大学，会见两校校领导并看望中国留学生及上海纽约大学国际学生代表。 中国驻美国大使馆供图

人民网华盛顿11月11日电 （记者李志伟）11月8日和10日，中国驻美国大使秦刚先后访问哥伦比亚大学和纽约大学，会见两校校领导并看望中国留学生及上海纽约大学国际学生代表。中国驻纽约总领事黄屏参加会见。

在与哥伦比亚大学校长布林格会见时，秦刚表示，哥伦比亚大学与中国的友谊源远流长，近年来与中国多所大学开展了广泛合作，中方对此表示赞赏。希望哥伦比亚大学继续加强对华交流，支持中文教学，保护好中国学生学者健康和安全，同时进一步发挥积极作用，向美国社会讲明中美教育交流互利共赢的本质。中国驻美使领馆将一如既往支持中美高校互学互鉴，增进两国人民友谊。

布林格表示，哥伦比亚大学重视对华关系，欢迎中国学生，中国留学生人数占学校留学生总数的二分之一。哥伦比亚大学致力于培养了解当代中国的人才，也愿意与中国高校在气候变化等领域加强合作，期待在中美关系中发挥更加积极的作用。

在与纽约大学校长汉密尔顿会见时，秦刚指出，上海纽约大学是纽约大学深化对华交流合作的标志性成果，也是中国持续扩大教育对外开放的例证。在中美双方的共同努力下，上海纽约大学呈现良好发展势头，为增进中美友谊发挥了积极作用。中方将继续深化与纽约大学合作，推动上纽大越办越好，努力打造中美人文交流和教育合作的成功典范。

汉密尔顿表示，过去两年，纽约大学与中国伙伴守望相助，努力将疫情对学生造成的影响降到最低，这证明了在困难时期中美之间需团结一致的重要性。明年是上海纽约大学建校十周年，汉密尔顿指出，将保持和加强对华交流合作，为美中关系健康稳定贡献力量。

在看望两校中国留学生时，秦刚表示，祖国牵挂着每一位在美留学生，希望同学们健康平安，学有所成，当好中美两国人民友谊的使者。中国驻美使领馆始终在同学们身边，会尽力保护大家的健康安全和正当权益。秦刚还与留学生就其关心的话题进行了交流。

在与秦刚交流时，上海纽约大学国际学生表示，期待能踏上中国的土地，了解真实的中国和中国人民。秦刚指出，同学们对中国有着美好情感，希望学在中国、了解中国，他感到十分欣慰。很遗憾疫情导致同学们暂时无法赴华学习，但中国驻美国使领馆一直在为此而努力。相信不久的将来，他们的愿望一定能够实现。

鉴于当前美社会针对亚裔和华人的犯罪活动增加，秦刚敦促两校关注中国留学生的安全，并提醒广大中国留学生提高自我防范意识。

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