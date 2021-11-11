新华社北京11月11日电 述评：美方变本加厉打“台湾牌”的事实与真相

新华社记者石龙洪

美方近来频密炒作台湾问题，变本加厉打“台湾牌”，不断冲击一个中国原则底线。究其目的，不过是“极限施压”的故伎重施，企图借制造台海紧张局势坐收渔利。细看美方种种言行，“以台制华”的算计里充满谎言与欺骗。

其一，奢谈“协防台湾”的所谓“承诺”。当地时间10月21日，美国领导人被媒体问及“若大陆攻击台湾，美国是否会保卫台湾”时，回答称美国“有此承诺”。之后白宫发言人澄清：美国对台政策没有改变。10月31日，美国务卿布林肯接受媒体采访时遭主持人反复追问美国是否“保卫台湾”，布林肯反称美方会确保“台湾有能力自卫”。

美国台湾问题专家葛来仪对媒体表示，所谓“保卫台湾”的承诺“显然不是真的”。台湾《中华日报》评论指出，美国从未对出兵“协防台湾”与否作出清楚承诺，民进党一再刻意释放假信息，分明是把台湾安全当成儿戏。

其二，鼓吹“支持台湾参与联合国系统”。当地时间10月26日，布林肯发表声明称，“支持台湾有意义地参与联合国系统”。同日，他在社交媒体上再度抛出这一言论，声称台湾是美国的“重要伙伴”。

布林肯的言论遭到中国外交部、国台办及中国驻美国使馆的坚决回击。中国驻美国使馆发言人强调，台湾地区参与联合国等国际组织活动必须按照一个中国原则处理；联合国是主权国家才能加入的政府间国际组织；涉台问题是严肃的政治问题，不是所谓的价值观问题，美方以此为借口为台湾说项是偷换概念，混淆视听。外交部发言人赵立坚指出，50年前，美国妄图在联合国制造“一中一台”或“两个中国”，遭到挫败；今天，美国若还想要开历史的倒车，注定将再次失败。

其三，妄称中国“错误使用”联合国大会2758号决议。10月21日，美国国务院官员华自强在“德国马歇尔基金会”举办的线上会议上妄称，中国“错误使用”联合国大会2758号决议，将台湾排除在国际民航组织、世界卫生组织等国际组织之外。

中方立即对这一言论作出严正回应。国台办发言人马晓光指出，联大2758号决议从政治上、法律上和程序上明确、彻底解决了中国在联合国的代表权问题，台湾不是一个国家，是中国领土不可分割的一部分，中国在联合国的代表权当然包括台湾。北京联合大学台湾研究院教授朱松岭认为，联合国大会作出的决议，其法律效力和地位不容置疑，美方一些人的错误在于无视历史和法理事实，否定联大2758号决议的权威性，企图翻案，与国际社会大多数对抗。

其四，美台军事勾连小动作不断。近一段时间以来，美方在售台武器、加强美台军事联系等方面动作频频，包括批准7.5亿美元售台武器计划、美军机降落台湾、军舰频频过航台湾海峡……民进党当局领导人蔡英文近日在接受美国媒体采访时，公开承认“美国军人在台”，声称对美“协防台湾”有信心。

岛内舆论认为，美方帮助台湾增强军事力量，目的是让台湾充当遏制中国大陆的“马前卒”，也是为了压榨台湾赚取军火销售利润。台湾《中国时报》社论指出，寄望美国能够驰援台湾，让美军为台湾人流血，如同天方夜谭。两岸关系恶化，直接受害最大的是台湾民众。

其五，打“擦边球”拉高美台互动层级。继去年美副国务卿、卫生部长等官员访台后，今年美方继续鼓动官员访台。3月，美国驻帕劳大使随帕劳总统访台；6月、11月，多名美国联邦参、众议员乘军机访台。

中国社会科学院美国研究所研究员袁征指出，派官员访台是美方打“台湾牌”的突出表现，目的是迎合对华有偏见群体、意图转移矛盾，同时鼓励台方进一步配合其遏华战略。

其六，炮制形形色色的涉台议案法案。7月，美国会参院外委会通过所谓议案，“要求美国国务卿制定战略使台湾重获世界卫生大会观察员地位”；美国会众院通过包含涉台内容的拨款法案，叫嚣不使用包含台湾地区的中国地图；美国会一些反华议员还炮制所谓“台湾伙伴关系法案”。9月，美国众议院通过“2022财年国防授权法案”，建议邀请台湾参与2022年环太平洋军演……

上海国际问题研究院台港澳研究所所长邵育群说，这些所谓的“议案法案”不过是美加大力度打“台湾牌”以遏制中国的一贯做法，无需付出多少代价成本，多数不具约束力，只是表达“以台制华”的政治态度。

今年以来，美国还与台方通过视频进行所谓“政治军事对话”、鼓噪支持台湾参与世卫大会、与台签署所谓“设立海巡工作小组备忘录”、宣布取消美台官方交往限制、考虑允许民进党当局推动驻美机构更名、发布所谓“人权报告”指责大陆操控台湾媒体……凡此种种，不一而足。美方涉台消极动作花样百出、不断升级，对华“极限施压”意图明显，对中国发展充满焦虑和心虚，包藏的是“以台制华”的祸心。

透视上述美方炒作台湾问题的事例，谎言与真相一目了然。中国社科院台研所政治研究室主任曾润梅分析指出，长期以来，美方在台湾问题上说一套做一套，一边捞好处、一边做坏事。然而台湾远非美核心利益，其不会真正“为台湾而战”。

台湾问题复杂敏感，美方心知肚明，为何仍加紧与台勾连，不惜拉高台海紧张局势？美国外交政策协会研究员萨瓦尔·卡什梅里说，美最近涉台表态，“很大程度上是迎合保守右翼势力”，转移对美国内政治对立、种族分裂等问题的注意。台湾资深媒体人黄智贤认为，美台加紧勾连的根源在于大陆发展实在太快，必须给予致命攻击才能遏制大陆成长。而台湾是美国可用的“最美妙的武器”，不必付出代价，更一举数得。

台湾问题事关中国的核心利益。在大陆反“独”促统的坚强决心、坚定意志、强大能力面前，美方借台湾问题打“擦边球”注定徒劳无功。恰如台湾时事评论员赖岳谦所言，若美方继续玩下去，大陆的回击会越来越强烈，千万不要低估大陆的决心。

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