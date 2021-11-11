新华社莫斯科11月10日电（记者耿鹏宇）俄罗斯总统普京10日表示，制订新版国家武器装备发展纲要时应考虑使用最先进的科学技术，包括高超音速和认知技术。

克里姆林宫网站10日发表声明说，普京当天在俄罗斯军事工业委员会会议期间表示，武器装备发展纲要作为最重要的战略规划文件之一，在保障俄罗斯国防和安全方面发挥着特殊作用。因此，加快科学技术成果转化、拟定最有发展前途的武器式样应作为制定发展纲要的优先事项。

普京说，截至目前，俄罗斯现代武器装备在战略核力量中的比重超过80%，在常规部队中达到70%以上。与此同时，俄军队配备了新式武器装备，包括第五代苏-57战斗机、“弗拉基米尔大公”号战略核潜艇和S-500防空导弹系统。这些武器装备在战术和技术性能方面的许多参数甚至远优于外国同类装备。

普京说，制订新版武器装备发展纲要时，要认真考虑世界武器和军事装备发展的主要趋势。要引进先进的信息和生物认知技术，重点研究人工智能和机器人技术、高超音速武器和基于新物理原理的打击兵器，以及最新情报、导航、通信和控制系统。他强调，这些领域将直接决定俄罗斯武装力量的未来形象和作战潜力。

据俄罗斯媒体此前报道，俄已启动《2024年至2033年俄罗斯武器装备发展纲要》的调研和筹备工作，被视为俄武器装备发展的风向标。俄军将最前沿技术和新概念武器作为建设重点，意在夯实军备建设基础，应对复杂安全挑战。

(责编：刘叶婷、崔越)