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俄国防部：北约黑海军演旨在为乌克兰东南部军事行动做准备

2021年11月11日15:28 | 来源：新华网
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新华社莫斯科11月10日电（记者耿鹏宇）俄罗斯国防部10日发表声明说，北约黑海军演旨在为解决乌克兰东南部问题制定可能的军事行动路径。

声明说，北约成员国侦察机过去24小时在黑海靠近俄罗斯边境地带的飞行频次明显增加。9日从德国拉姆施泰因空军基地起飞的美国E-8C侦察机在黑海西北部、中部和东北部盘旋了5小时13分钟，距离俄边境最近时仅为35千米。

与此同时，俄罗斯防空导弹部队在过去24小时还监测到美军RC-135战略侦察机、P-8A“波塞冬”巡逻机以及法国空军C-160G侦察机均曾在接近俄边境的地方活动，距离俄边境最近仅30千米。此外，俄罗斯雷达侦察系统在乌克兰上空发现了美军U-2战略侦察机。

声明指出，美国海军及侦察和战略航空部队在黑海水域的行动证实了这次军演的真实目的：掌握拟定的军事行动路线，特别是乌克兰领土部分，进而为在乌克兰东南部采取军事行动做准备。

俄国防部此前发表声明说，美国正意图在俄边界附近组建一个多国军事集团，美方这些举动是该地区的不稳定因素。俄国防部长绍伊古7日表示，俄军方正在密切监视美国军舰在黑海的一举一动，绝不允许任何挑衅行为发生。

(责编：刘叶婷、崔越)

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