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泰国在首都曼谷建设大型安居房项目

2021年11月11日14:28 | 来源：人民网-国际频道
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泰国首都曼谷丁丹区的大型安居房项目效果图。泰国国家住房管理局供图

人民网曼谷11月11日电 （记者孙广勇）11月10日，位于泰国首都曼谷丁丹区的大型安居房项目开始施工，随着旋挖钻机缓缓启动，第一棵桩的钻孔徐徐形成，标志着该住宅楼项目由前期临建阶段转入主体工程施工阶段。

该项目是泰国国家住房管理局实施的安居房工程，共分为七个区，其中A区建设5栋楼，目前开工的A1栋住宅楼建筑高度最高处105米，是目前为止泰国民生工程第一高楼，建筑面积近5万平方米。

该项目是泰国重点民生工程之一，其中A区建成后可以为近4000户居民解决住宿生计问题。项目规划为高密度高层住宅并配有体育场、商业街与市政配套公园，致力于打造空间布局合理、外观新颖亮丽、舒适宜居的优质住宅区。

项目由中国中铁十局和绿泰建筑有限责任公司、阿库拉·端柯工程有限责任公司组成的联营体中标，中铁十局负责项目的实施。曼谷丁丹区大型安居房项目所有七个区竣工后，将解决曼谷市近四万居民住宿生计问题。

(责编：王禹蘅、常红)

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