新华社喀土穆11月10日电（记者马意翀）中国驻苏丹大使马新民10日会见苏丹军方领导人布尔汉，就苏丹当前局势交换意见。

马新民说，作为苏丹传统友好的战略伙伴，中方高度关注苏丹当前局势发展，希望苏丹保持和平稳定，并希望苏方保护在苏中国公民和机构的安全和利益。

马新民说，中国一贯奉行不干涉内政原则，反对外部势力干涉苏丹内部事务，相信苏丹人民有智慧、有能力处理好自己的事情。中国希望苏有关各方从苏丹人民的根本利益和苏和平稳定大局出发，在“宪法宣言”和朱巴和平协议框架下通过对话协商解决问题，共同推进政治过渡进程。中方呼吁国际社会在尊重苏丹主权和主导权的前提下，着眼于苏丹和苏丹人民的利益和福祉，多做有利于缓和局势、有利于苏经济民生的事情，帮助苏渡过难关。

布尔汉表示，赞赏中方一贯支持苏丹政治过渡进程，感谢中方为苏丹经济社会民生发展作出的宝贵贡献，希望中方继续在苏丹问题上发挥积极作用。中国是世界上具有重要影响的国家，也是苏丹长期友好的战略伙伴，苏方高度重视苏中关系，愿不断发展苏中友好，加强各领域交流合作。苏方将坚定保护在苏中国公民和机构安全和合法权益。

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