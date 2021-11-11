新华社惠灵顿11月11日电 新闻背景：亚太经合组织领导人非正式会议

新华社记者卢怀谦 郭磊

亚太经合组织（APEC）第二十八次领导人非正式会议将于12日以视频方式召开，轮值主席国新西兰将主持会议。

亚太经合组织是亚太地区层级最高、领域最广、最具影响力的经济合作机制。亚太经合组织共有5个层次的运作机制：领导人非正式会议、部长级会议、高官会、委员会和工作组、秘书处。其中，领导人非正式会议是亚太经合组织最高级别的会议。

1993年7月，美国提出在亚太经合组织第五届部长级会议之后召开一次首脑会议。由于没有得到全体成员的赞同，首脑会议被定名为“领导人非正式会议”。同年11月，亚太经合组织首次领导人非正式会议在美国西雅图召开，各成员领导人或代表出席。

领导人非正式会议就各成员共同关心的议题展开深入探讨，并在重点议题上形成广泛共识，通过一系列成果文件，作为指导各成员间下一阶段合作与发展的指导性文件。

中国国家主席出席了历次亚太经合组织领导人非正式会议，就全球及地区形势、亚太经合组织的合作方向等一系列重大问题阐述看法和主张，为历次会议的成功发挥了积极和建设性作用。

受新冠疫情影响，本次会议由今年的亚太经合组织轮值主席国新西兰倡议以视频方式召开，与会领导人将通过线上视频会议的方式共同讨论疫情的持续管理、成员经济体间区域贸易和经济合作等问题。

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