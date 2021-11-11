平昌冬奥组委主席李熙范。韩国庆尚北道政府供图

人民网首尔11月11日电 （周玉波、杨帆、曹翔宇）第24届冬季奥运会将2月4日在北京开幕，目前各项筹备工作正有条不紊地进行，多个项目的测试赛也陆续展开。自2018年北京接棒平昌冬奥会以来，两届冬奥组委会一直保持密切沟通。平昌冬奥组委主席李熙范日前接受人民网专访，介绍了韩国运动员的备战情况，表达了他对北京冬奥会的期待。

随着筹备工作进入最后的冲刺阶段，李熙范作为北京2022年冬奥会协调委员会委员，与中方相关机构的交流也日渐频繁。平昌奥运会期间，北京冬奥组委就选派了实习人员赴韩学习赛事组织、转播服务等方面的经验，两届组委会之间的合作共享从未间断。2018年平昌冬奥会闭幕式上的“北京八分钟”，更是给全世界观众带来无限期待。李熙范表示，“此前的冬奥会大部分在欧美举行，因此这项赛事能落在亚洲，本身就具有重要意义。”

北京作为历史上首个同时举办夏奥会与冬奥会的“双奥之城”，将翻开奥林匹克历史的崭新一页，北京冬奥会也会最大程度地利用2008年北京奥运会的奥运遗产。李熙范称，“中国有成功举办奥运会的经验，面对即将到来的冬奥会，无论是场馆建设还是人力安排，中国都做好了充分准备，这体现了中国办好冬奥会的决心。我认为，此次北京冬奥会将成为一个转折点，将冬季运动的中心从欧洲带入亚洲。”此外，李熙范强调，北京冬奥会的意义不止局限在体育领域，“2008年北京奥运会的成功举办提高了中国在国际社会的声誉，加快了中国经济国际化的步伐。我想以本次冬奥会为契机，中国将向世界展示科技强国的形象。同时，北京冬奥组委提出的‘深化发展体育产业’也令人期待。”

提到韩国选手的备战情况，李熙范介绍道：“经过了平昌冬奥会的历练，韩国的优势项目已经不止于短道速滑和速度滑冰，像是俯式冰橇、冰壶、单板滑雪等，都成为了备受关注的夺牌热门。为备战北京冬奥会，韩国运动员进行了大量训练，希望他们能在比赛中取得优异成绩。”目前，韩国运动员已经在不少项目的预选赛上顺利拿到了冬奥会入场券，如韩国选手李宥彬在10月23日进行的短道速滑世界杯北京站女子1500米比赛中折桂，成为该项目的冠军热门人选之一。

当前，新冠肺炎疫情的阴霾还未完全散去，做好疫情防控仍是大赛的重中之重。对此，李熙范表示，“目前韩国已经开启了‘与新冠病毒共存’的防疫模式，全民疫苗接种率超过了70%。希望到明年二月，全球疫情能够好转，北京冬奥会能在更平稳的情况下顺利举行。”

最后，李熙范表达了他的期待，“平昌冬奥会加强了中韩两国在体育领域的交流，双方针对多样化的合作方案展开了有益探讨。明年恰逢中韩建交30周年，相信北京冬奥会的成功举办，将进一步夯实两国关系。”

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