据美国广播公司9日报道，8日，美国田纳西州小城蒙蒂格尔发生一起枪击案，蒙蒂格尔警察局一名警察将一名持枪的女子打死。据悉，死者名叫安吉·麦克法兰，现年50岁。据报道，当时，警察与麦克法兰发生了冲突，麦克法兰一度将手枪对准警察，随即，警察朝她开了枪。相关调查正在进行中。

费城被指成“战区” 美媒持续关注

美国日益严重的枪支暴力问题引发美国媒体持续关注。美国广播公司上个月就曾报道称美国费城枪支暴力严重，导致学生不敢上学。9日，该媒体又在报道中进一步指出，不仅仅是费城枪支暴力严重，今年全美各地枪支暴力事件都在上升。

报道援引费城相关部门的数据称，费城今年已发生472起杀人案，比2020年增加12%。截至11月7日，费城枪支暴力事件受害者的数量超过1900人。在费城的许多学校，学生都因为担心枪击事件而不敢出门上学。当地有高中生在接受美国广播公司采访时说，当地的氛围充满敌意，成为真正的战区。报道同时还指出，枪支暴力问题不仅仅困扰费城，全美各地的相关案件数都在上升。

美国非营利组织“枪支暴力档案”网站9日公布的数据显示，今年美国已经有超过17800人死于非自杀性枪支暴力。今年美国大规模枪击事件，也就是除枪手外受伤或死亡人数达到4人及以上的枪击案数量已达到613起，这类事件在2020年全年为611起，在2019年为417起。

美国媒体和专家认为，美国暴力犯罪激增的原因在于，经济疲软、疫情持续、枪支泛滥等多重因素相互交织、叠加，令社会矛盾不断加剧。另外，受国内政治斗争、利益团体等因素影响，控枪立法在美国寸步难行。

一周致死402人 最近一年致死近2万人

针对美国严重的枪支暴力问题，美国广播公司与美国枪支暴力档案网站合作，对美国枪支暴力案件造成的伤亡情况进行持续追踪。最新数据显示，截至11月6日的一周，美国枪支暴力案件造成402人死亡，759人受伤。而截至目前的过去一年，也就是从去年11月21日至今，美国枪支暴力案件造成19486人死亡，38047人受伤。

据美国广播公司报道，枪支暴力档案室网站是美国一家非营利的独立机构，从2013年起通过搜集执法机构、媒体以及政府其他机构的信息追踪美国涉枪事件的各类数据。而美国官方没有相关的系统统计。

（来源：央视新闻客户端）

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