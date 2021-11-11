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哈专家：进博会使哈萨克斯坦商品在华市场关注度不断提升

2021年11月11日10:22 | 来源：人民网-国际频道
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哈萨克斯坦中国问题研究专家安东·布加延科。受访者供图

人民网北京11月10日电 （记者杨倩）“哈萨克斯坦商品在中国市场的关注度越来越高，特别是食品最受欢迎”，哈萨克斯坦中国问题研究专家安东·布加延科在接受人民网专访时说。哈萨克斯坦产品在中国消费者中关注度的提高，与中国国际进口博览会密不可分。

哈萨克斯坦已连续四年参加进博会。布加延科介绍，今年有30家哈萨克斯坦大型企业参展。受疫情影响，多数企业是以线上形式参展，同时派出特别代表在上海与中方伙伴现场洽谈。哈方企业主推的商品是本国的绿色食品，如面粉、乳制品、植物油、糖果、蜂蜜、饮料等。前三届交易额达到5亿美元。

他指出，近年来，哈萨克斯坦对华食品出口额得到快速增长，年均增速为34%，高于21%的出口商品总体增速。 目前，哈萨克斯坦逾12%的出口农产品流向中国市场，其中，油脂类和水果的出口额占比最高，分别是37%和27%。“在北京、西安和乌鲁木齐的超市能够看到来自哈萨克斯坦的产品。”布加延科建议，为进一步拓宽在中国市场的销量，哈萨克斯坦企业应重视提高产量，并加强在电商平台的推广。 

新冠肺炎疫情对全球经贸合作带来了严重冲击。布加延科介绍，在这一艰难背景下，2021年哈萨克斯坦从中国货物进口增速加快显得尤为可贵，这表明哈萨克斯坦民众的消费需求正在恢复。

布加延科指出，共建丝绸之路经济带成为推动哈中关系向前发展的新举措。 哈萨克斯坦的地理和交通优势、稳定的政治局势和有利的投资环境，使其在“一带一路”框架下合作具有独特的吸引力。他认为，运输建设将成为两国“一带一路”合作中重点发展的新领域。“在哈萨克斯坦境内建设新运输通道，双方合作改造升级已有交通干线，将为大幅提升哈国过境运输潜力提供机遇。”

此外，专家指出，高科技产业和制造业也将成为中哈合作新方向。

(责编：王禹蘅、常红)

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