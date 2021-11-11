人民网伦敦11月10日电 （武一丹）11月9日，英中贸易协会在格拉斯哥举办《净零目标：英中工商界的作用》报告发布会，中国驻英国大使郑泽光以视频方式发表题为《共促绿色低碳发展 打造互利合作成果》的讲话。

郑泽光表示，中国坚定致力于绿色低碳发展，积极应对气候变化。习近平主席在向COP26世界领导人峰会发表的书面致辞中，提出维护多边共识、聚焦务实行动、加速绿色转型三点重要倡议，体现了中国积极推进应对气变国际合作、呵护地球共同家园的坚定立场和大国担当，得到国际社会高度赞誉。过去15年，中国的碳排放强度降幅超额完成了2020年气候行动目标。为了实现“双碳”目标，我们准备付出更加艰苦卓绝的努力，完成全球最高的碳排放强度降幅，用世界历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和的超越。

郑泽光特别指出，中国始终是全球气候治理的贡献者，落实《巴黎协定》的行动派。我们呼吁发达国家切实承担起应尽的责任，拿出实际行动兑现承诺，特别是应兑现向发展中国家提供资金、技术援助等承诺。

郑泽光说，今天发布的报告专门提及中英在清洁能源、绿色金融、绿色交通等领域的合作，我们赞成双方积极拓展上述领域的务实合作。令人欣慰的是，双方的合作已有了良好基础。近日，中国银行还将在伦敦证券交易所举行新一批可持续发展债券挂牌仪式。中国华能在英国成功投运欧洲规模最大的电池储能项目，并计划投资建设新一期电池储能项目。

郑泽光最后表示，下一步，中英两国企业应发挥各自优势，进一步深化绿色低碳发展、清洁能源、绿色金融、民用核能等领域双边合作，并不断拓展在“一带一路”沿线国家的务实合作。未来，绿色发展必将成为中英合作的新特色和关键领域，中英绿色发展合作一定会结出更多果实。

(责编：王禹蘅、常红)