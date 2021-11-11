人民网联合国11月10日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国副代表耿爽在联合国安理会同联合国维和警察对话会上发言表示，几十年来，联合国维和警察在联合国和平行动中的作用越来越突出，在联合国和平安全架构中的地位越来越重要。当前，国际安全形势更加复杂，安全威胁更趋多元，联合国要更好发挥维和警察的作用。

耿爽指出，维和警察首先要把握好自身定位。秘书长“为维和而行动”倡议将政治解决热点问题列为首要任务。维和行动在设计维和警察的授权时，要始终牢记这一点，并在实际工作中加以体现。中方希望联马团维和警察继续协助落实马里《和平与和解协议》，恢复马里政府在中部地区的国家权力。联阿部队的维和警察为维护当地治安作出突出贡献，要继续推动苏丹和南苏丹建立阿区联合警察机构。维和警察工作的最终目的是让当地警察承担起治安责任，而不是取而代之。在海地，尽管联合国付出近30年的巨大努力，但由于当事国政府没有承担起应有责任，相关努力未能取得预期效果。国际社会应该汲取以往教训，加大对海地警察的培训力度，帮助其切实履行自身责任，逐步解决当地黑帮横行问题。

耿爽指出，要加强维和警察能力建设。秘书处、当事国、出警国和出资国要根据《联合国维和行动共同承诺宣言》，切实履行承诺，各自承担责任，提供全流程培训，保障充足资源，确保每个维和警察都拥有执行工作任务、保护自身安全所需的技能和装备。绩效评估的最终目的是提升能力。“全面绩效评估体系”正在向所有维和行动推广。希望有关各方根据评估结果，有针对性的强化弱项，补齐短板。女性维和警察在保护弱势群体、促进妇女参与、加强社区沟通等方面具有独特优势。维和行动要在培训、录用、晋升等方面为女性提供平等机会，在后勤和安全领域为女性作出有针对性的安排，循序渐进增加女性维和警察数量。

耿爽强调，要保障维和警察安全。近年来，维和警察面临的安全风险急剧上升。中方呼吁全面落实联合国安理会第2518号决议，提升维和人员安全的综合保障能力。中方欢迎秘书处根据维和特委会的要求，设立维和人员安全联络人。相信这有助于秘书处加强内外协调，提高应急能力。作为联合国维和人员安全之友小组主席，中方将于本月召集小组会议，探讨如何更好增进维和特派团的营地安全。

耿爽表示，中国维和警察自2000年首次参与维和行动以来，在艰苦的维和环境中出色完成了各项维和任务，创下“无一违纪、无一遣返、无一战斗伤亡”的纪录。2015年以来，中方还通过中国维和警察培训中心帮助出警国培训了上千名维和警察。中方愿继续支持、推动、参与联合国维和行动，同世界上所有爱好和平的国家一道，为维护国际和平与安全、构建普遍安全的世界作出努力与贡献。

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