人民网华盛顿11月10日电 （记者李志伟）11月10日，美国国务卿布林肯主持召开新冠疫情视频外长会，多国外长和国际组织负责人参会，讨论疫苗公平分配、全球卫生安全等问题。中国驻美国大使秦刚作为王毅国务委员兼外长代表出席会议并在会上致辞。

秦刚指出，目前，中国累计已对外提供17亿剂疫苗和原液，今年全年将超过20亿剂。中国已向“新冠疫苗实施计划”（COVAX）供应超过7000万剂疫苗，并捐赠1亿美元。我们应发挥捐赠、商业采购、联合生产等各种方式的积极作用，以实现提供疫苗数量的最大化。

秦刚强调，中国坚定支持发展中国家抗疫，提供大量医疗物资，对外提供的疫苗99%以上运抵发展中国家。习近平主席今年9月宣布，中方年底前将再向发展中国家捐赠1亿剂疫苗。中国还同30个国家发起“一带一路”疫苗合作伙伴关系倡议，同19个发展中国家开展疫苗联合生产。

秦刚表示，团结合作是战胜疫情的最有力武器。各国应采取科学态度，反对污名化、政治化。大国要切实扛起责任，带头加快向中低收入国家提供疫苗，并帮助其培植产能。

(责编：王禹蘅、常红)