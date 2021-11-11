新华社北京11月11日电 11月11日，国家主席习近平应邀在北京以视频方式向亚太经合组织工商领导人峰会发表题为《坚持可持续发展 共建亚太命运共同体》的主旨演讲。

11月11日，国家主席习近平应邀在北京以视频方式向亚太经合组织工商领导人峰会发表题为《坚持可持续发展 共建亚太命运共同体》的主旨演讲。新华社记者 李学仁 摄

习近平指出，当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界经济复苏艰难曲折。亚太地区应该勇担时代责任，发挥引领作用，坚定朝着构建亚太命运共同体目标迈进。

第一，全力抗击疫情。越是困难时刻，越要坚定信心，越要沉着勇毅。面对这场事关人类前途命运的世纪考验，亚太各经济体和社会各界要坚持人民至上、生命至上，弘扬科学精神，团结一心，努力赢得抗击疫情的彻底胜利。

第二，坚持开放合作。各方要把握大势，积极主动扩大开放，推进贸易和投资自由化便利化，维护产业链供应链稳定顺畅，推动经济复苏，实现联动发展。要坚持向前看、朝前走。亚太地区不能也不应该回到冷战时期的对立和割裂状态。

第三，推进绿色转型。要坚持共同但有区别的责任原则，落实好应对气候变化《巴黎协定》和《生物多样性公约》第十五次缔约方大会成果，共同走绿色、低碳、可持续发展道路。坚持以人民为中心，协调好经济增长、民生保障、节能减排，在经济发展中促进绿色转型，在绿色转型中实现更大发展。

第四，积极推进创新。要加速科技和制度创新，推动科技成果转化，培育经济发展新动能。加强亚太成员科技创新协作，为科技发展打造开放、公平、公正、非歧视的环境。工商界要努力成为研发投入、成果转化的主力军。

习近平强调，中国经济发展一直同亚太区域合作进程相融相伴。中国如期实现全面建成小康社会，开启了全面建设社会主义现代化国家新征程，这将为亚太地区带来更大机遇。

中国将坚定不移推进改革开放，为亚太经济发展提供助力。中国致力于推进高标准市场体系建设，推动重要领域和关键环节改革取得新进展，打造高水平、制度型对外开放格局，持续优化营商环境，打造统一开放、竞争有序的市场体系，不断夯实中国经济长远发展根基，并为亚太及全球工商界来华投资兴业提供更好保障。

中国将推进全面绿色转型，为亚太及全球生态文明建设作出贡献。中国将积极推进生态文明建设，坚定实施应对气候变化国家战略，统筹低碳转型和民生需要，如期实现碳达峰、碳中和目标。欢迎亚太工商界积极参与，共创绿色发展未来。

中国将致力于促进合作共赢，为亚太经济发展添砖加瓦。坚持真正的多边主义，积极参与全球经济治理，推动建设开放型世界经济。坚定推进高质量共建“一带一路”，加强全球减贫、粮食安全、发展筹资等领域合作，为亚太经济复苏和可持续发展注入动力，构建全球发展命运共同体。

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