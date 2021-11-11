人民网联合国11月9日 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军9日在联合国安理会“社会排斥、不平等和冲突”公开辩论会上发言表示，实现人人共享的包容性发展，是解决不平等和消除冲突根源的根本途径。

张军说，平等是人类社会一项永恒的价值追求。然而令人遗憾的是，在21世纪的今天，国家之间和国家内部的不平等仍然广泛存在，仍然是引发紧张和冲突的重要根源。单边主义、霸权主义盛行，固化了全球治理体系不公正不合理的安排，是造成国际关系不平等的主要因素。新冠疫情、气候变化以及新兴技术的应用，也在加剧贫富差距和南北发展鸿沟的挑战，催生新的不平等。国际社会包括安理会应该高度重视，从和平与安全角度入手，加强协调，共同应对。

张军指出，实现人人共享的包容性发展，是解决不平等和消除冲突根源的根本途径。

张军说，当前世界面临的最突出的不平等，就是发达国家和发展中国家免疫鸿沟还在扩大。中方呼吁大力加强国际疫苗合作，让疫苗成为各国人民用得上、用得起的公共产品。中国一直为此作出努力。目前，中国已向100多个国家和国际组织提供超过16亿剂疫苗，今年全年将对外提供超过20亿剂。

张军说，在全球化时代，世界长期发展不可能建立在一些国家越来越富裕，而其他国家却长期贫穷落后的基础之上。只有从根本上消除发展不平等、不充分、不平衡问题，实现各国共同发展，世界才能迈向更美好的未来。那种以邻为壑、转嫁危机、损人利己的做法只会破坏共同发展的根基，既不道德，也难以持久。国际社会要把发展摆在国际合作的突出位置上，继续推动构建开放型世界经济，为全面落实2030可持续发展议程创造条件。

张军指出，促进和保障社会平等，需要持久巩固的制度性安排。冲突后国家在重建进程中，应立足自身国情，构建广泛包容的政治安排，完善法治，保障社会各群体各阶层平等参与国家治理，真正让人民当家作主。

张军表示，历史一再证明，破坏主权平等原则，粗暴干涉别国内政，在发展中国家强加治理模式，甚至搞拉一派打一派，往往导致这些国家发生内部冲突。强权政治和军事干涉引发灾难性后果，成为极端思想滋生的温床，为鼓吹仇恨和煽动暴力提供借口。这些教训必须吸取。

张军呼吁，我们要推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的国际关系。要坚持大小国家一律平等，践行真正的多边主义，坚定维护《联合国宪章》宗旨和原则，让各国和各国人民共享和平、发展与尊严，共同掌握人类的前途命运。

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