日本美景特集：又是一年秋叶红
日本各地即将迎来红叶最佳观赏季。每年的这个季节，河口湖、岚山等红叶胜地都会吸引众多游客前往。疫情下的今天虽然暂时无法出境旅游，不妨跟随“2021 VISIT JAPAN‘镜头中的日本’摄影大赛”的投稿作品，一起“在线赏红叶”吧。
组图：《深秋中的东方古建》其一
作者：富尔库鲁晖
拍摄地点：京都
《京都的秋》
作者：Fish_Summer
拍摄地点：京都
《日本深秋的红叶》
作者：薛定谔的猫
拍摄地点：名古屋
《和敬清寂》
作者：半橙酱
拍摄地点：肥后细川庭园
《池》
作者：李雯
拍摄地点：埼玉县新座市
《日本各地的秋》
作者：爱远行yyx
拍摄地点：福井县永平寺
《岚山》
作者：蜂蜜の書
拍摄地点：京都岚山
※关于大赛
“2021 VISIT JAPAN‘镜头中的日本’摄影大赛”是日本国家旅游局“VISIT JAPAN”项目的重要组成部分，举办多年来，累计收到网友投稿作品数万张。本次大赛征稿为期3个月，主题为“深度日本”。
美食美景、传统文化、城市活力……日本旅途中的精彩体验，值得用镜头去记录。今年日本成功举办了第32届夏季奥林匹克运动会，2022年，中国将举办第24届冬季奥林匹克运动会。为此，本届大赛还特别设立了“运动题材作品奖”，欢迎大家踊跃投稿。我们将结合网络票选及专业评审，从投稿作品中评选出11个优秀获奖作品，预计于2022年2月左右揭晓。无论是手机随拍还是专业相机拍摄作品，都有机会获得高端单反套机、智能家电等豪华大奖。
※参赛方式
1、微信公众号留言
关注【人民网日文版】微信公众号，并留言投稿。收到系统自动回复后，点击投稿链接进行投稿。
2、发送电子邮件（摄影、摄像作品）
邮箱地址：photo_rmw@163.com
3、上传投稿系统（仅限摄影作品）
请填写作品相关信息，上传作品，图片大小限10M以内。请在页面上选择【单图作品投稿】或【组图作品投稿】。
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