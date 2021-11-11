□ 李嘉宝

最近，欧盟国家又一次在公开场合向美国“叫板”。法国总统马克龙在欧盟峰会后的新闻发布会上表示，欧盟应当进一步推动欧元国际化，来保护欧盟企业免受美国通过美元以及美式标准施加的“长臂管辖”。

这样的举动绝非一时兴起。多年来，美国习惯凭借美元及金融霸权地位对外转嫁危机，世界各国均深受其害。新冠肺炎疫情发生后，美国变本加厉，启动“无上限”量化宽松政策、疯狂增发货币，滥用单边制裁和“长臂管辖”等手段，严重冲击美元信用，威胁国际金融市场稳定，损害各国经济主权和利益。今年1月，欧盟委员会公布了一份旨在强化欧元地位与金融体系建设的战略文件，被舆论认为矛头直指美元霸权及美国单边域外制裁。

不只金融领域。一段时间以来，对美国自私任性、蛮横霸道的种种行径，欧盟早已领教多次：从单方面宣布对欧盟产品加征关税，到强迫欧盟国家提高对北约军费的贡献比例；从威胁制裁俄欧“北溪—2”天然气管道项目，到大规模监听欧盟多国政要；从公然拦截抢夺欧盟国家抗疫物资，到不顾欧盟反对一度退出世卫组织；从组建“美英澳三边安全伙伴关系”，到撺掇澳撕毁与法国的潜艇协议……为一己私利，美国在政治、经贸、安保、外交等各个层面对欧盟全面施压，严重损害欧盟利益，触碰欧盟底线，导致美欧关系急剧恶化。

“有美国这样的朋友，谁还需要敌人？”欧洲理事会前任主席图斯克的这句感叹，一针见血地道出了欧洲人的真实感受。不仅做不到两肋插刀，反而热衷于背后捅刀——欧盟早就受够了美国这样的“损友”。一次次的胁迫、欺骗、利用乃至背叛，让欧盟对美国心寒失望，也让欧盟不得不对美欧关系进行深刻的反思。近年来，欧盟内部有关加强“战略自主”，尤其是加强欧洲防务一体化建设的声音逐渐高涨。法国多次呼吁建立“欧洲军”，马克龙还公开表示美国主导的北约已陷入“脑死亡”。德国总理默克尔也曾直言不讳地警告，如果美国自愿放弃其作为世界大国的角色，那德国就必须“从根本上好好考虑未来的跨大西洋关系”。

诚然，美欧之间具有深厚的历史文化渊源和共同的价值观。长期以来，双方在政治、经济和安全上形成了一种依赖关系，欧盟对美国也存在一定的政策惯性，不大可能在短时间内发生彻底逆转。但从长远来看，危机重重的美欧关系，将不可避免地把欧盟推向独立自主的轨道。对欧盟而言，放弃对美国的天真幻想，坚定维护自身的合法权利，已是势在必行。

回顾历史，上世纪60年代，面对战后国际形势的急剧变化，欧洲国家走上了联合自强的道路。直至1993年，欧盟正式成立，成为世界多极化进程中的重要力量。一直以来，多边主义都是欧盟奉行的重要原则之一。

当前，百年变局和世纪疫情交织叠加，世界进入动荡变革期，不稳定性不确定性显著上升。同时，世界多极化趋势没有根本改变，经济全球化展现出新的韧性，维护多边主义、加强沟通协作的呼声更加强烈。欧盟理应摒弃狭隘的地缘政治观念，走对话而不对抗、结伴而不结盟的国与国交往新路，为后疫情时代世界的复苏发展带来更多正能量。

一个追求独立自主的欧洲，不该对美国亦步亦趋，更不该沦为美国装点自家门面、捞取政治私利的工具。今天，欧盟有必要明辨是非，为自身利益和尊严计，做出正确的选择。

(责编：刘叶婷、崔越)