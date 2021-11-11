本报记者 贾平凡

近日，在罗马尼亚首都布加勒斯特，救护人员将一名新冠肺炎患者送到布加勒斯特大学急救医院。

克里斯泰尔 摄（新华社发）

最近，新冠肺炎疫情在欧洲卷土重来。世界卫生组织发出警告称，欧洲正面临一个“毁灭性冬季”。如果目前的情况继续下去，从现在到2022年2月，欧洲可能再有50万人死于新冠肺炎。世卫组织认为，欧洲部分地区疫苗接种缓慢，尤其是防控措施放松，是造成此轮新冠肺炎疫情“死灰复燃”的原因。

疫情卷土重来

“欧洲区域正面临新冠肺炎疫情卷土重来的真正威胁”，据路透社报道，世卫组织欧洲区办事处主任克鲁格日前表示，欧洲再次处于全球新冠肺炎疫情的“震中”。

《爱尔兰日报》报道称，疫苗接种率较高的英法德等西欧国家，单日新增确诊病例不断创纪录，而疫苗接种率低的东欧很多国家，则疲于应对不断升高的死亡人数。世卫组织称，考虑到与新冠病毒直接或间接相关的并发症导致的死亡人数，东欧地区总死亡人数估计比官方公布的数字高出2到3倍。

英国《金融时报》称，欧洲各国已开始考虑采取更严厉防疫措施，人们还讨论是否要在圣诞假期重新实行旅行限制。德国卫生部长施潘11月4日要求，所有人进入公共场所都要出示疫苗接种证明及核酸检测证明，并呼吁德国人接种加强针。东欧各国也普遍要求加快疫苗接种。

事实上，荷兰、丹麦、瑞典等此前“完全开放”的国家，正打算或已经恢复“强制口罩令”、新冠通行证等社会管控措施，同时为老年人和一线医护人员接种疫苗加强针，以免再度大范围“封城”。

敲响一记警钟

谈及欧洲疫情反弹原因，复旦大学欧洲问题研究中心主任丁纯对本报表示，一是欧洲各国疫苗接种不均匀，导致疫苗效果大打折扣；二是一些欧洲国家过分倚重疫苗的效用，急于重启经济和开放社会，导致民众在疫情防控措施上思想过于松懈；三是新冠病毒不断变异，加上北半球秋冬季节来临，导致疫情防控难度加大。

德国《焦点》周刊称，相比去年，今年冬天可以普遍供应疫苗，但是欧洲疫情仍然迅速恶化，主因是疫苗覆盖率不足、公共卫生与社交防疫措施松散。此前，欧洲各国都已实施“与病毒共存”战略，举办室内大型活动时，观众都已不再被要求戴口罩。

与此同时，欧洲各国的新冠疫苗接种进度“处于不同阶段”。世卫组织数据显示，47%的欧洲人口已经完全接种了新冠疫苗，但欧洲只有8个国家的疫苗接种率超过70%，还有两个国家接种率不足10%。

“这对全球来说是一记警钟。”据新加坡《联合早报》报道，世卫组织卫生紧急项目执行主任瑞安11月4日表示：“眼下，人们似乎固执地走在一条道路上……以为只需要再多给一些人打疫苗，一切就会结束。但现实并非如此。”

亟待转变策略

世卫组织警告称，不断演变的德尔塔病毒和冬季的到来，可能催生疫情大暴发。

“各国现在必须转换策略，从被动地应对疫情反弹，转为从一开始就预防其发生。”克鲁格强调，快速充分检测、追踪确诊病例的密切接触者、保持社交距离和戴口罩等措施能够有效防控疫情蔓延。

伦敦大学卫生和热带医学院教授马丁·麦基表示，欧洲所有国家都需提高新冠疫苗接种率，但更大的问题是许多国家不易得到新冠疫苗。此外还须避免单纯依赖疫苗，应采取高接种率与坚持预防相结合，特别是采取通风、戴口罩等措施。

“由于全球的交通运输和人员往来依然被严格管控，欧洲的疫情反弹对全球疫情防控局势的影响相对有限。但由于圣诞节临近，欧洲疫情反弹对其经济的影响较大，尤其是令消费、产业链和通货膨胀等问题雪上加霜，这让本来显现复苏势头的经济重新蒙上阴影。”丁纯说，未来，欧洲各国政府会适度采取一些疫情防控措施，但迫于经济复苏的压力，执行力度和防控效果依然不容乐观。

(责编：刘叶婷、崔越)