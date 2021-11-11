本报记者 严 瑜

近日，人们在德国法兰克福欧元雕塑前驻足参观。

新华社记者 逯 阳摄

近来，欧盟关于推进欧元国际化进程的呼声不断高涨。尤其是作为欧盟“两驾马车”之一的法国，更对加强欧元国际地位这一议题表现积极。

在10月下旬召开的欧盟峰会期间，法国总统马克龙公开宣称，要加快欧元的国际化进程，才能让欧盟不受美元的“长臂管辖”。

欧元国际化 法国最积极

日前，美、英、澳三国宣布建立所谓“三边安全伙伴关系”，澳大利亚单方面撕毁与法国签署的潜艇大单，法澳关系及法国与美国盟友之间的信任由此陷入危机。

最近，法国对其美国盟友展现出强硬一面。10月下旬为期两天的欧盟峰会结束后，法国总统马克龙表示，欧元是一个重要的政策工具，欧盟应当进一步推动欧元国际化，来保护欧盟企业免受美国通过美元以及美式标准施加的“长臂管辖”。马克龙还称，欧元的国际化与其在欧盟金融一体化进程中的地位同样相关联。

早在今年1月，欧盟委员会就公布了一份旨在强化欧元地位与金融体系建设的战略文件。欧盟委员会提出，在深入建设欧洲银行联盟及资本市场联盟的基础上，要加大以欧元结算的债权证券、能源及商品交易，开发数字欧元作为现金支付的补充，同时发行绿色债券来为大型投资项目融资。当时有舆论认为，此举矛头直指美元霸权及美国单边域外制裁。

“欧盟内部一直都在讨论推进欧元国际化进程，法国尤为积极，因为法国的一些企业、银行曾受到美国‘长臂管辖’的制裁。”中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建在接受本报记者采访时指出，美国上届政府单方面退出伊核协议，让法国及其他欧盟成员国进一步认识到加强欧元国际地位的重要性，希望增强欧元作为国际货币的结算能力，来应对美国利用美元霸权实施“长臂管辖”。

2018年，美国退出伊核协议，重启并加大对伊制裁。这一举动严重威胁到在伊朗开展业务的欧洲企业，尤其是在业务中采用美元结算或是在美国融资的欧洲企业。为此，法国、德国和英国曾在2019年建立与伊朗贸易的INSTEX结算机制，帮助欧洲企业绕过美国对伊制裁，使欧盟继续与伊朗进行贸易。

“法国将于2022年1月起担任欧盟轮值主席国，着力推动欧洲战略自主，而加强欧元国际地位正是其中一项重要内容。此外，美国现任政府表示将有条件地重返伊核协议。法国担心，欧盟加强欧元国际地位的动力可能因为外在压力缓解而减弱，因而近期再次强调推进欧元国际化进程。”崔洪建说。

美国“长臂管辖” 欧洲利益受损

“长期以来，美元霸权使美国在与欧洲的博弈中占据特殊优势。凭借美元在国际金融体系中的主导地位，美国曾以参与洗钱为由，向法国、德国的多家银行开出天价罚单。只要使用美元，就会受制于美国，无法逃脱美国的‘长臂管辖’。为此，欧洲国家及欧盟一直希望摆脱美元控制。”国务院发展研究中心世界发展研究所研究员丁一凡向本报记者指出，欧元自诞生起，便与美元存在竞争关系。在伊拉克战争、伊核协议谈判等国际事件背后，都有美元与欧元博弈的影子。

“目前，美国财政状况恶化，信用体系面临越来越多质疑，美元趋弱，这让欧盟看到推进欧元国际化进程的机会。”丁一凡说。

国际货币基金组织数据显示，自欧元诞生以来，美元资产在全球央行外汇储备中所占比例已从71%降至2020年第四季度的59%，为25年来最低水平。这期间，欧元资产所占比例维持在20%左右，人民币等其他货币资产所占比例升至约9%。有分析指出，各国央行正在逐步减持美元。

“过去，欧洲的政治家们很少主动公开呼吁加强欧元的国际地位，他们认为这是推进欧洲一体化的一个自然结果。然而近些年来，一方面受2008年金融危机及此后欧债危机的影响，推进欧洲一体化、增强欧洲经济韧性的重要性更加凸显；另一方面，欧美关系近年来出现巨大波动，美国不断运用经济政策工具，对欧盟施压，让欧盟认识到必须加强欧元国际地位，从而抵消美国动用美元霸权对欧洲经济造成损害。”中共中央党校国际战略研究院副教授赵柯向本报指出，二战之后，欧洲国家长期面临美元霸权造成的负面外溢效应，欧元的诞生本身就是欧洲统一市场去美元化的一个结果。近年来，欧洲央行、欧盟委员会都进一步认识到，加强欧元的国际地位是必要的。

比利时布鲁盖尔研究所所长贡特拉姆·沃尔夫撰文称，欧洲央行对欧元国际化的态度正在发生变化。他指出，欧洲央行长期以来既不促进也不阻碍欧元国际化，主要让市场力量来决定其命运。但近年来，美国不再坚守多边主义，屡屡利用货币霸权推出单边制裁，迫使欧盟企业切断与古巴、伊朗等国的联系。现在，欧洲正重新考虑在货币问题上的立场，开始思考如何积极推动欧元国际化，以确保欧洲外交、经贸活动的自主性。

外交安全目标 有赖欧元支撑

2020年7月，经过多轮谈判和协调分歧，欧盟最终达成7500亿欧元“欧洲复苏基金”，通过直接援助和欧元贷款等支持成员国发展绿色经济，推动数字化转型，并根据各成员国经济和财政状况采取差异化的经济复苏计划，引导成员国专注经济修复、绿色转型和加快数字化。

今年6月，欧洲央行发布关于欧元国际角色的年度报告指出，加强欧洲经济和货币联盟建设，有助于巩固欧元国际地位。创建数字欧元则可令支付或储蓄变得更容易，从而进一步提高欧元国际地位。

“‘欧洲复苏基金’是欧盟在财政一体化进程中迈出的实质性一步，其成立及运作很可能会创造一种以欧元计价的安全资产，这有助于弥补欧元缺乏主权信用支持的短板，对推进欧元国际化进程具有提振作用。”赵柯指出，接下来，欧盟至少将从三方面着手加强欧元的国际地位：一是作为石油、天然气等国际大宗商品的重要买家，推动大宗商品以欧元结算；二是对飞机、汽车等欧洲占优势地位的商品，推广以欧元计价和结算；三是通过政府间协议，推广欧元在第三方市场的使用。

2018年9月，前欧盟委员会主席容克在其任内最后一次发表“盟情咨文”时，也曾呼吁提升欧元的国际地位。容克直言，欧洲每年进口价值3000亿欧元的能源，虽然其中只有2%来源于美国，但欧盟却用美元支付80%的能源进口账单。同时，欧洲企业购买欧洲制造的飞机也用美元结算，这些都是荒谬的。

“美国利用美元霸权实施‘长臂管辖’，不仅仅是一个金融问题，还涉及外交和经济安全。美国长期以来滥用金融霸权，迫使许多国家纷纷采取本币互换、易货贸易等方式与之对抗，美元的结算能力随之下降。”崔洪建指出，当代国际战略格局朝多极化发展，其中一个表现正是美国霸权地位的下降。作为美国金融霸权的最重要体现，美元地位相应削弱。在此背景下，欧盟将更加积极地与其他市场建立紧密的经贸关系，并在一定范围内与一定对象采用欧元结算，以此稳健提升欧元的国际地位，更好支撑欧盟未来实现外交、安全等层面的目标。

丁一凡指出，需注意的是，美欧金融市场联系密切，美国一旦发生经济危机，欧洲国家可能成为受害者。因此，在推进欧元国际化进程的同时，欧盟要进一步推动财政一体化进程，以此提升欧元自身的稳定性。

(责编：刘叶婷、崔越)