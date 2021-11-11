本报上海11月10日电 （记者邱海峰）第四届中国国际进口博览会10日闭幕。中国国际进口博览局副局长孙成海介绍，本届进博会成果丰硕，亮点纷呈。按一年计，第四届进博会累计意向成交707.2亿美元。

孙成海在当日举行的新闻通气会上说，第四届进博会“朋友圈”进一步扩大，企业商业展共有来自127个国家和地区的2900多家企业参展，展览面积达到36.6万平方米，再创历史新高，展示新产品、新技术、新服务422项。世界500强及行业龙头企业数量达281家，其中近40家首次亮相，120多家连续四届参展。62家国际知名企业在新品发布专区发布123项新品和服务，全球首发占比较高。大型贸易投资对接会专业性突出，线上线下共有来自55个国家的640家展商、766家采购商参会，达成合作意向273项；同时举办17场投资推介会和80场集中签约活动。

本届进博会，国家展首次在线上举办，为58个国家和3个国际组织提供数字展厅，吸引了大量海内外网友关注、互动，经初步统计，累计访问量超过5800万次。

据悉，第五届进博会招展工作已经启动。截至目前，企业预定展览面积超过15万平方米，进度快于去年同期。

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