人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

第四届进博会意向成交707.2亿美元

2021年11月11日08:39 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　本报上海11月10日电  （记者邱海峰）第四届中国国际进口博览会10日闭幕。中国国际进口博览局副局长孙成海介绍，本届进博会成果丰硕，亮点纷呈。按一年计，第四届进博会累计意向成交707.2亿美元。

　　孙成海在当日举行的新闻通气会上说，第四届进博会“朋友圈”进一步扩大，企业商业展共有来自127个国家和地区的2900多家企业参展，展览面积达到36.6万平方米，再创历史新高，展示新产品、新技术、新服务422项。世界500强及行业龙头企业数量达281家，其中近40家首次亮相，120多家连续四届参展。62家国际知名企业在新品发布专区发布123项新品和服务，全球首发占比较高。大型贸易投资对接会专业性突出，线上线下共有来自55个国家的640家展商、766家采购商参会，达成合作意向273项；同时举办17场投资推介会和80场集中签约活动。

　　本届进博会，国家展首次在线上举办，为58个国家和3个国际组织提供数字展厅，吸引了大量海内外网友关注、互动，经初步统计，累计访问量超过5800万次。

　　据悉，第五届进博会招展工作已经启动。截至目前，企业预定展览面积超过15万平方米，进度快于去年同期。

(责编：刘叶婷、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部