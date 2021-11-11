■ 邱海峰

11月10日，第四届中国国际进口博览会圆满落下帷幕。走出“四叶草”，回望这6天高光时刻，更多人感受到“进博魅力”。

这是精彩纷呈的6天。今年，进博会总展览面积进一步扩容至36.6万平方米，新设文物艺术品等专区，来自127个国家和地区的近3000家参展商亮相企业展，国别、企业数均超上届。“朋友圈”不断扩大，全球好物纷至沓来。短短6天，420多项新产品、新技术、新服务集中亮相，“全球首发、亚洲首秀、中国首展”轮番登场。

这是收获满满的6天。今年进博会上，有这样一次难忘的采访：11月9日，临近闭幕，在展馆内碰到一位来自希腊的参展商，第一次参加进博会的他流露出不舍之情：“每天都有大量中国采购商来咨询，签下很多订单，要是展期再长点就好了！”人气旺盛、不舍离开，这不就是进博会魅力的最好注脚吗？依托中国超大规模市场，无论是新朋友还是老朋友，在进博会都有着各自的收获。中国搭台，各国合唱，是进博会亮丽底色；乘兴而来，满意而归，已成进博会鲜明特色。

这边展示交易，那头碰撞思想，“进博魅力”不断散发。当前，世界百年变局和世纪疫情交织，单边主义、保护主义抬头，经济全球化遭遇逆流。关键当口，如何加强全球经济合作，推动人类走向更加美好的未来？从数字经济到绿色发展，从智能科技到消费升级，从农业合作到金融开放……本届进博会虹桥论坛举办12场分论坛和1场国际研讨会，2000多名中外嘉宾学者汇聚一堂，为促进世界经济复苏、推动构建人类命运共同体发出“虹桥声音”；首次发布的《世界开放报告2021》鲜明指出，未来的世界开放需要更大的合作。

“开放”“合作”，正是贯穿四届进博会的关键词，也是“进博魅力”的要点所在。从首届“各国应该坚持开放融通，拓展互利合作空间”到第二届“共建开放合作的世界经济”，从第三届“致力于推进合作共赢的共同开放”到第四届“坚定不移推动高水平开放”“深度参与绿色低碳、数字经济等国际合作”——通过进博会，中国传递出“开放合作强音”，激活了世界经济的一池春水。

从第一届进博会意向成交578.3亿美元到第四届707.2亿美元，四届进博会累计意向成交超2700亿美元。透过这样一组数字，我们看到，成功举办了四届的进博会已成为全球共享的国际公共产品，是世界观察中国、分享发展机遇的重要窗口，也是中国重信守诺、开放不止步的生动写照。正如上海合作组织秘书长诺罗夫所言：“中国举办进博会表明了持续扩大开放的决心，有助于创造有利条件实现共同繁荣，持续推动务实合作。”

将时间轴拉长些。今年是中国加入世界贸易组织20周年，进博会设了专题展。在这个展上，有一组跨越20年的数据让人印象深刻：2001-2020年，中国GDP增长8倍，关税总水平从15.3%降至7.4%，自2002年以来对世界经济增长的平均贡献率接近30%……中国不断扩大开放，共享市场机遇，既发展自己，也造福世界。由此，国际社会更加认识到一个道理：世界好，中国才能好；中国好，世界才更好。

中国愿同各国一道，共建开放型世界经济，让开放的春风温暖世界！

（作者为本报评论员）

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