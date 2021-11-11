新华社明斯克11月10日电（记者鲁金博）白俄罗斯国防部网站10日发布消息说，俄罗斯两架战略轰炸机当天与白俄罗斯空军共同在白领空执行巡逻任务。

消息说，俄方当天派出两架图-22M3战略轰炸机参与完成对白空中国界的巡逻任务。双方演练了战机在空中的实际配合，以及与地面指挥所的协调。当天的行动是两国国防部门协商后做出的一致决定，旨在演练两国防空力量在统一防空系统中的协调配合。

消息说，俄罗斯战机在完成巡逻任务后已按规定时间返回俄境内军事基地。俄战机今后将定期在白俄罗斯领空执行飞行任务，以确保对空中和地面可能出现的状况采取适当的应对措施。

另据俄罗斯媒体援引俄国防部消息报道，俄两架图-22M3战略轰炸机当天在白俄罗斯领空完成巡逻任务，随后安全返回俄境内基地。此次行动是对联盟国家统一防空系统的一次检查，是在白俄罗斯空军和武装力量防空兵司令指挥下进行的。

俄白两国于1999年12月签署建立俄白联盟国家条约，于2009年签署有关建立统一防空系统的协议。

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