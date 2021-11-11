新华社东京11月11日电（记者郭丹）日本新任首相岸田文雄10日晚表示，应对新冠疫情、发展经济等是日本政府当前要务。

在日本国会当天举行的首相指名选举中，自民党总裁岸田文雄当选日本第101任首相，新政府于当晚正式成立。岸田随后在记者会上围绕新冠疫情防控、经济、外交等发表讲话。

岸田表示，新冠疫情防控仍然是最紧迫的问题。日本政府将努力增加接纳新冠患者的医院床位数量和酒店房间数量。在日本生产的口服新冠药物获得批准后，将尽快提供给医疗一线。此外，政府将于明年6月底前制定针对传染病危机管理的强化方案。

岸田强调，发展经济是日本当前要务，未来将进行大胆的投资与改革，力争让所有国民都能切身感受到经济发展的成果。政府将于19日召开针对新冠疫情的经济对策会议，以便制定规模达数十万亿日元的经济刺激计划；将在年内尽快通过补充预算案，尽早将补助金发放至国民手中。

岸田还表示，将进一步强化日美同盟。日本将通过提升导弹防御能力和在太空及网络安全等方面的防卫能力，促使整体防卫能力的提升。他同时表示，推动自民党内部改革和推动修改日本宪法也是重要课题。

岸田10月4日当选日本第100任首相，并于10月14日解散国会众议院。在10月31日举行的日本第49届国会众议院选举中，执政联盟的自民党和公明党获得众议院465个议席中的293个议席，得以继续联合执政。

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