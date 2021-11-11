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美国10月消费者价格指数同比增长6.2% 创1990年以来最高

2021年11月11日08:20 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿11月10日电 （记者李志伟）美国劳工统计局11月10日公布的数据显示，美国10月消费者价格指数（CPI）较去年同期增长6.2%，这是自1990年11月以来的最高纪录。美国10月消费者价格指数较9月环比增长0.9%，为4个月以来的最大涨幅。彭博社报道说，这两项数据都超过了经济学家的预期。

美国劳工统计局表示，能源、住房、食品、二手车、新车等指数涨幅较大。能源指数较9月上涨4.8%，汽油指数环比上涨6.1%，家庭食品指数环比上涨1%。过去12个月，能源指数上涨30%，燃油指数上涨59.1%，食品指数上涨5.3%，二手车和卡车指数上涨26.4%，新车指数上涨9.8%。

彭博社评论说，美国能源、住房、食品、汽车价格上涨助推了通胀指数，并表明通货膨胀的领域正在扩大，不局限于经济活动重新开放的相关领域。在需求强劲的背景下，企业一直提升消费品和服务的价格，同时供应链瓶颈问题和合格工人短缺的问题也推升了成本。

当天，美国总统拜登发布声明说，扭转通胀趋势是他的首要任务，“通货膨胀损害了美国人的钱包，而扭转这一趋势是我的首要任务”。他在声明中指出物价上涨的一个关键驱动因素是能源价格，其政府正在努力降低这些成本。

(责编：王禹蘅、常红)

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