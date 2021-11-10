新华社东京11月10日电（记者郭丹）日本自民党总裁岸田文雄10日在国会众参两院举行的首相指名选举中，均获得超过半数的选票，顺利当选日本第101任首相。

在当日的首相指名选举中，岸田文雄在众议院465张有效选票中获得297票，在参议院242张有效选票中获得141票。

当日上午，日本政府召开内阁会议，岸田内阁全体辞职。下午，岸田文雄参加了在皇宫举行的新首相任命仪式和内阁大臣认证仪式，新内阁将于10日晚间正式成立。

在新内阁成员中，之前的文部科学大臣林芳正将出任外务大臣。其他上届内阁成员由于上月刚上任，均继续留任。

当日，众议院在进行首相指名选举之前还选出新的议长和副议长。自民党前干事长细田博之当选新一届众议院议长，前经济产业大臣海江田万里当选副议长。

此次特别国会将从10日持续至12日。

岸田文雄10月4日当选日本第100任首相，并于10月14日解散众议院。在10月31日举行的日本第49届国会众议院选举中，执政联盟的自民党和公明党获得了众议院465个议席中的293个议席，得以继续联合执政。

(责编：胡永秋、杨光宇)