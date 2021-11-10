新华社贝鲁特11月9日电（记者刘宗亚）中国驻黎巴嫩大使馆9日举行线上研讨会，庆祝中黎两国建交50周年。与会人士畅谈两国友好情谊，祝贺两国关系半个世纪来稳步向前、务实合作取得长足发展，并就未来两国关系发展建言献策。

中国驻黎巴嫩大使钱敏坚在研讨会上致辞说，今天是中华人民共和国和黎巴嫩共和国建交50周年纪念日。中华人民共和国国家主席习近平和黎巴嫩共和国总统奥恩今天互致贺电，庆祝两国建交50周年。两国元首高度评价中黎双边友好关系，祝福两国和两国人民未来更加美好。

钱敏坚表示，50年来，中黎坚定相互支持，不断巩固政治互信，各领域合作都取得了长足发展。中国连续多年成为黎最大贸易合作伙伴之一，并长期通过双、多边渠道向黎方提供不附带任何政治条件的援助。期待中国文化中心和中国政府援黎国家高等音乐学院这两个标志性项目早日完成，为两国文化交流翻开新篇章。当今世界正经历百年未有之大变局，国际形势复杂多变，中黎也均面临历史性任务和挑战。传承中黎传统友谊，开展更高水平双、多边合作，不仅符合两国和两国人民的共同利益，而且有利于地区的繁荣稳定。

黎外交部政治司司长加迪·扈里表示，中国是他开启外交驻外生涯的第一站，在中国的常驻生活让他充分学习了解了中国的历史文化和发展道路。中方提出的共建“一带一路”倡议为黎巴嫩创造了重要发展机遇。新冠疫情暴发和贝鲁特港爆炸发生后，中方均第一时间向黎提供抗疫物资和紧急人道援助，黎方对此深表感谢。

黎文化部总司长阿里·萨马德表示，黎中作为文明古国都拥有丰富的文化资源，近年来两国文化交流密切，亮点纷呈。希望新冠疫情结束后双方继续推动文化团组交流互访，进一步促进两国民心相通。

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