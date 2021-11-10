新华社惠灵顿11月10日电（记者郭磊 卢怀谦）2021年亚太经合组织（APEC）部长会议日前以视频方式举行。与会各方在会后发表联合声明，就共同应对新冠疫情、推动经济复苏、促进技术创新等一系列议题达成共识。

声明说，与会各方正视疫情在区域内和全球造成的长期和深远影响，强调首先要控制好疫情，将民众的生命安全放在首位。声明重申了疫苗和其他医疗用品在APEC经济体内无壁垒、低成本流通和公平分配的重要性。

声明重申支持以世界贸易组织为核心的多边贸易体系，敦促各经济体调动一切资源，在确保政策支持、金融稳定的基础上，推动经济复苏与可持续发展。

声明强调以科技手段加强创新，更多运用数字技术带动经济发展。与会各方还探讨了在确保防疫安全前提下，区域内经济体重新开放边境以及重启正常经贸文化交流的可能性。

声明同时建议对环保和低碳发展给予更多政策扶持，降低相关产品和服务关税等。

为期两天的2021年亚太经合组织部长会议由东道主新西兰的外交部长纳娅·马胡塔和贸易部长达明·奥康纳共同主持。

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