新华社联合国11月9日电（记者王建刚 尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯9日通过视频向来自尼泊尔的桑娅·马拉颁发2021年度杰出维和女警察奖，以表彰她在新冠疫情、埃博拉疫情以及其他人道主义危机期间为确保联合国维和人员身体健康等方面所作贡献。

古特雷斯说，马拉协助建立联合国刚果（金）稳定特派团（联刚稳定团）所属的警察卫生与环境部门并领导这个部门，她通过降低新冠疫情和其他威胁所带来的风险加强了维和人员的安全。马拉获奖意味着联合国充分肯定女警察在促进世界和平与安全方面的贡献。

马拉通过视频领奖时说，这个奖项将激励她更加努力地为联合国和刚果（金）人民服务，同时希望能激励她身边所有人都这样做。

马拉作为联刚稳定团警察卫生与环境部门的负责人，负责执行人员健康政策以及落实涉及联合国维和警察与环境相关的举措。在发生紧急卫生情况时，马拉负责的部门及时提醒了当地居民和联合国工作人员采取有效预防措施。

联合国杰出维和女警察奖于2011年设立，设立该奖项旨在表彰为联合国维和行动以及促进妇女赋权等方面作出杰出贡献的女警官。

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