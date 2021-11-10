新华社北京11月10日电 （国际观察）难民危机加剧白俄罗斯与西方矛盾

新华社记者鲁金博 张章 薛东梅

白俄罗斯和波兰、立陶宛边境的难民危机近来愈演愈烈。立陶宛9日宣布从10日开始在立白边境实行紧急状态。波兰此前表示，波方不排除使用武力阻止难民从白俄罗斯涌入波兰。欧盟8日威胁将加强对白俄罗斯的制裁。白方则指责是西方制裁导致白方无力控制难民潮，不过白外长马克伊9日表示，白方准备就所有问题进行对话。

分析人士指出，此次难民危机进一步加剧了白俄罗斯与西方的矛盾。尽管白方释放了愿意对话的最新信号，但危机如何发展依然难以预料。

局势紧张

白俄罗斯与邻国的难民危机自今年8月就已经显现苗头。为进入德国等西欧国家，越来越多来自中东的难民取道白俄罗斯进入波兰和立陶宛，波立两国边境管控压力随之加大。8月以来，开始有难民滞留在白波边境。波兰国防部已在边境地区部署了1.2万名士兵，协助边防部门处理难民危机。立陶宛8月初开始实施边境管控政策，目前有约1200名士兵协助内政部解决难民问题。据报道，由于边境地区没有足够食品、水和医疗保障，再加上需要躲避波兰和立陶宛方面的抓捕，难民处境艰难，已有多人死亡。

近几天来，局势进一步趋于紧张。8日，白波边境传出枪声，两国相互指责枪声来自对方。面对越来越多的波兰军人，白俄罗斯部队也开始在边境增加人力，保证相关区域安全。9日，白波边境白俄罗斯境内的难民开始砍伐树木，用树干压在两国边境的铁丝网上，还损毁了部分边境隔离设施，并与波兰军人对峙。

面对难民危机，波兰和立陶宛态度强硬，拒绝难民入境。波兰政府发言人彼得·米勒8日说，目前约有3000至4000名难民正在边境白俄罗斯一侧，另有至少1万名难民也在等待时机进入波兰，波方不排除使用武力阻止难民涌入。立陶宛政府拒绝了几乎所有从白俄罗斯进入该国要求庇护的难民申请，立政府9日还批准了内政部关于宣布在立白边境地区实施紧急状态的提议。

对于邻国的反应，白俄罗斯国家边防委员会负责人贝奇科夫斯基8日表示，波兰和相关邻国在边境聚集武装部队，不排除其做出挑衅行为的可能。白边境服务部门正以加强模式工作，首要任务是保证难民所在区域的安全，防止挑衅和危机。他还呼吁国际社会关注波兰等方面不尊重人权的行为。

矛盾凸显

波兰、立陶宛及欧盟均将难民危机归咎于白俄罗斯，但白方指责是西方制裁导致白方无力控制难民潮。

美国和欧盟因去年白俄罗斯总统选举和今年瑞安航空事件对白实施制裁。面对制裁，白俄罗斯宣布了对美国和欧盟的反制措施，其中包括暂停履行欧盟东部伙伴关系国的相关义务，这意味着协助欧盟打击非法移民和有组织犯罪的协议也将被中止。西方媒体分析认为，白俄罗斯希望通过难民问题迫使欧盟解除对白制裁。

波兰总统杜达指责白俄罗斯制造了针对波兰和欧盟的难民危机。立陶宛方面则指责明斯克组织了移民流动，并将这一行为称为“混合侵略”。欧盟官网9日发布声明称，白俄罗斯借助难民向欧盟施压无助于实现目的。

但白总统卢卡申科表示，西方制裁使白俄罗斯“无钱也无力”限制非法移民涌入欧盟国家。此外，白方还驳斥说，引发难民潮的是西方而不是白俄罗斯。卢卡申科表示，西方指责他制造难民危机是无稽之谈，西方摧毁了难民原籍国才是导致他们逃离战争前往欧盟国家的原因。

目前，波兰和立陶宛都在求助于欧盟，要求对白俄罗斯加强制裁。欧盟委员会主席冯德莱恩8日表示，她已呼吁欧盟成员国对白俄罗斯实施更多制裁，欧盟可能还考虑对从中东地区运送难民到白俄罗斯的航空公司实施制裁。

白俄罗斯方面则与俄罗斯进行了沟通。俄方对难民问题表达了关切，指出西方在这一问题上负有责任。

白俄罗斯外长马克伊9日表示，白方准备就所有问题进行对话。有分析人士认为，在双方矛盾尖锐的情况下，对话能否实现并取得成果难以预料。

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