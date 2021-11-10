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曾凡华大使向巴新东高地省转交抗疫援助

2021年11月10日18:33 | 来源：人民网-国际频道
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人民网堪培拉11月10日电 （记者陈效卫）据中国驻巴布亚新几内亚大使馆消息，11月9日，中国驻巴新大使曾凡华向巴新东高地省省长努姆转交抗疫援助。

曾大使表示，近期巴新暴发新一波疫情，东高地省疫情严重。中方对此感同身受，向东高地省政府和人民表示诚挚的慰问。东高地省人民和努姆省长是中国的好朋友，去年中国暴发新冠疫情初期，东高地省率先向中国伸出援手。此次中方投桃报李，为东高地省抗疫再次提供力所能及的支持。习近平主席近日同巴新总理马拉佩通电话时指出，中方愿继续向巴新提供不附加任何政治条件的经济技术援助，为巴新抗击新冠肺炎疫情提供各种支持。中方将同巴新以及东高地省加强合作，帮助巴新早日战胜疫情并恢复经济发展。

努姆表示，衷心感谢中国政府对东高地省的关心支持，东高地省现在处于非常艰难的时刻，中方提供的抗疫援助非常及时，将为保障东高地省民众生命健康发挥重要作用。多年来，东高地省与中国开展高水平且富有成效的交流合作，特别是中国援助的菌草、旱稻技术项目给当地人民带来实实在在的好处。感谢中方对东高地省的持续帮助，此次抗疫合作将进一步加深两国人民间的友好情谊。

(责编：高歌、常红)

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